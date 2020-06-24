Після послаблення карантину українці можуть подорожувати за кордон на власних автомобілях, однак повинні мати з собою усі необхідні документи.

Міністерство внутрішніх справ України запустило сервіс, який допоможе зібрати необхідні договори та свідоцтва для подорожі в різні країни світу.

Які документи необхідні для виїзду за кордон на авто

Для того, щоб знайти список документів, заходимо на сторінку Головного сервісного центру МВС.

Обираємо країну, до якої планується подорож, та відмічаємо пункт щодо власності авто.

Наприклад, перевіримо, які документи потрібні для поїздки до Австралії на власному авто.

Національне посвідчення водія;

Міжнародне посвідчення водія;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

Розпізнавальний знак України на транспортному засобі;

Договір обов`язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

Номерний знак на ТЗ.

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Інші документи потрібні, наприклад, для подорожі до Кувейту, де визнають національне посвідчення водія.

Національне посвідчення водія;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

Розпізнавальний знак України на транспортному засобі;

Договір обов`язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

Номерний знак на ТЗ.

У МВС нагадують, що посвідчення водія повинно відповідати чинним міжнародним вимогам, інакше його потрібно замінити у сервісному центрі МВС.

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До яких країн можна подорожувати

Знайти країни, кордони яких відкриті для українців, можна за допомогою інтерактивної мапи, яку запустило Міністерство закордонних справ.

На мапі оновлюється інформація щодо того, до яких країн проїзд дозволено усім, до яких лише з посвідкою, а до яких нині заборонений.