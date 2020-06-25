Відкрити кордони для українців готові США, Ірландія, Сербія та Албанія. Вони пускатимуть громадян України без обмежень.

Про це 25 червня повідомило Державне агентство розвитку туризму України.

Крім того, українці зможуть відвідати Велику Британію та Білорусь, але треба буде 14 днів побути на карантині.

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Чорногорія готова приймати українських туристів з негативним результатому ПЛР-тестування, яке було зроблене протягом останніх двох діб, а у Тунісі треба буде зробити тест у аеропорту.

Європейські країни послабили карантин та дозволили іноземцям перетинати свої кордони.

Але поки пом’якшення заходів стосується лише туризму всередині ЄС.

Українцям поки не дозволяють в’їжджати до країн Європи. Хоча ЄС готовий переглядати списки країн, громадянам яких дозволений перетин кордонів, залежно від покращення епідситуації у тій чи іншій державі.

Джерело: ДАРТ