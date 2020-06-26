Відпочинок у Бердянську 2020: ціни і найкращі місця

Бердянськ – улюблений курорт на узбережжі Азовського моря для сімейного відпочинку.

Перлиною краю є Приазовський національний парк ландшафтний загальнодержавний заказник Заплава річки Берда, який розташований на Бердянській косі.

Природну красу регіону доповнюють зоопарк та дельфінарій.







































Відпочинок у Бердянську 2020: пляжі, житло, ціни / 10 фотографий

Коронавірус у Бердянську

Через карантин усі заклади відпочинку в місті розпочали свою роботу із затримкою. Станом на 25 червня дозволи на проведення туристично-курортного сезону отримали лише сім закладів відпочинку.

Документи інших закладів перебувають на доопрацюванні через виявлені недоліки, сказав в.о. Бердянського міського голови, секретар міської ради Олексій Холод.

Втім, повноцінно сезон 2020 року в Бердянську все одно розпочнеться, тож радимо ознайомитися з нашим оглядом відпочинку в Бердянську влітку 2020 року.

Пляжі у Бердянську

Золоті піщані пляжі курорту вважаються чудовим місцем відпочинку для всієї родини, а ввечері кожен із них перетворюється на модну вечірку з дискотеками та концертами.

Перлиною Азовського моря вважається Бердянська коса. Узбережжя коси – один великий пляж з прекрасним видом на відкрите море з зовнішньої сторони коси та видом на порт і місто зсередини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Berdyansk (@berdyansk_travel2020) 19 Июн 2020 в 3:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brd24 Бердянск (@brd24_com) 2 Июн 2019 в 8:33 PDT

Дивіться: Веб-камери Бердянська

Житло у Бердянську

Приватний сектор

На курорті легко знайти житло на будь-яку кишеню. Бюджетному відпочивальнику доступні кімнати в оренду від 100 грн за добу. На житло біля моря ціна вже починається від 150 грн.

Бази відпочинку та готелі

Одним із найкращих місць для тих, хто слідує схемі “сон, пляж, море, харчування, розваги”, вважається база відпочинку на Бердянській косі.

У середньому жити на базах відпочинку можна від 250 грн за добу до 8 тис. грн за добу.

Готелі

Для проживання у номері на двох осіб із двоспальним ліжком слід розраховувати на ціну в 850 грн за добу. За ці гроші клієнти отримають безкоштовний сніданок, безкоштовний Wi-Fi та безкоштовну парковку.

Санаторії

Бердянськ як курорт славиться не тільки морем і золотими пляжами на Бердянській косі, але також своїми лікувальними грязями і лиманами.

Процедуру оздоровлення грязями і мінералами можна пройти в одному з шести санаторіїв Бердянська, які, до речі, працюють цілий рік.

Санаторій Бердянськ (ПАТ Приазовкурорт);

Санаторій Нива;

Санаторій Арктика;

Санаторій Нафтохімік України;

Санаторій Лазурний;

Дитячий пульмонологічний санаторій Бердянський.

Розваги у Бердянську

Аквапарк у Бердянську

13 червня аквапарк Акваленд у Бердянську вже відкрив свої двері для відпочивальників. Тут можна комфортно і безпечно відпочити дорослим і дітям. Сучасна обладнана територія поділена на три зони: основну, плавальну та дитячу.

На території аквапарку, що на вулиці Макарова, 2в, можна подарувати одне одному романтичний відпочинок у VIP-зонах.

В Акваленді розташовані бари, кафе, ресторани, де вам запропонують приготувати різноманітну страву європейської кухні.

Тариф для дорослих:

з 10.00 – 18.00 – 515 грн;

з 14.00 – 18.00 – 460 грн;

з 16.00 – 18.00 – 295 грн.

Тариф для дітей:

з 10.00 – 18.00 – 495 грн;

з 14.00 – 18.00 – 440 грн;

з 16.00 – 18.00 – 275 грн.



















Відпочинок у Бердянську 2020: пляжі, житло, ціни / 5 фотографий

Дельфінарій Немо

У бердянському дельфінарії, який розташований поруч із аквапарком, можна подивитися шоу, де виступають “артисти”: дельфіни-афаліни Абрам, Кася, малюк Мир, американська морська левиця Чилі, а також морські котики Кріс і Леля.

У Немо можна поплавати з дельфінами та пройти сеанс дельфінотерапії.

Ціни на денну виставу:

Будні та вихідні дні о 12.00, 15.00, 18.00 – 250 грн.









Відпочинок у Бердянську 2020: пляжі, житло, ціни / 3 фотографии

Зоопарк Сафарі

У зоопарку щодня з 9.00 до 21.00 можна подивитися на крокодилового каймана, рожевого фламінго, білого тигра, сервала, ігуану, білого полярного вовка та багатьох інших тварин – екзотичних, і тих, хто під загрозою зникнення.

Ціна для дорослих – 200 грн, для дітей – 150 грн.









Відпочинок у Бердянську 2020: пляжі, житло, ціни / 3 фотографии

Читайте: Відпочинок у Затоці 2020: ціни на житло і найкращі місця

Кінотеатри

Blockbuster Cinema – це три кінозали, які вміщують близько 250 осіб. Квитки можна придбати від 40 до 70 грн. Вранці сеанси коштують дешевше. Адреса: вул. Консульська, 75, ТЦ Амстор.

Filmax – колишній кінотеатр Космос, який після реконструкції може приймати відвідувачів у трьох кінозалах. Сходити на кіно тут можна за 50 грн. Адреса: п-т Азовський, 35/2.

Музеї

Перечекати найсильнішу спеку в Бердянську можна у п’яти музеях.

Художній музей – вул. Центральна (колиш. Карла Маркса), 29;

Меморіальний будинок-музей П. П. Шмідта – вул. Шмідта, 14;

Музей Подвиг – вул. Гостинна (колиш. Свердлова), 10;

Музей історії міста Бердянська – вул. Італійська (колиш. Дюміна), 15;

Краєзнавчий музей – пр-т Перемоги, 14.

Нічні клуби

Коли у Бердянську сідає сонце, свої двері для відвідувачів відкривають клуби DAKTUS та РІО.

У цих закладах можна потрапити на вечірки Tribut, де грають хіти відомих виконавців, або відірватися на танцполі під запальний сет діджея.

Читайте: Відпочинок в Кирилівці 2020: ціни і кращі місця

Як дістатися до Бердянська

Поїзд

Доїхати до Бердянська можна потягом і на автобусі з будь-якого великого міста. Відстань між Києвом і Бердянському 715 км.

Прямий поїзд від Києва до Бердянська їздить щодня і ціна квитка складе від 285 грн. Зауважимо, що у поїзді доведеться їхати більше 18 годин.

Автобус

Вартість проїзду на автобусі з Києва до Бердянська складе близько 540 грн.

Фото: julia_pokas,aquaparkbrd, berdyansk.travel, nemo.brd, azovzoo_, kinopalace_kosmos, brd24