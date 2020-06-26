Відпочинок в Одесі влітку може цілком зрівнятися із закордонною відпусткою, якщо ретельно спланувати дозвілля. Ціни в Одесі дозволяють влаштувати і бюджетний, і розкішний відпочинок залежно від вашого гаманця.

Як добратися в Одесу

В Одесу можна приїхати автобусом, потягом, власним авто або прилетіти літаком.

Ціни на автобус з Києва коливаються від 250 грн до 600. Зі Львова така подорож коштуватиме від 700 грн і до 1,5 тис. Приїхати в Одесу з Харкова можна за 500 грн, хоча є і комфортніші автобуси за 1,5 тис. грн. Квиток з Дніпра в Одесу обійдеться від 350 грн до 900.

Ціни на потяги до Одеси:

з Києва 300 грн купе, 1 615 грн люкс, 700 грн інтерсіті;

зі Львова 250 грн плацкарт, 656 грн купе, 1 591 грн люкс;

з Харкова 438 грн купе, люкс 1 591 грн;

з Дніпра 232 грн плацкарт, 393 грн купе, 911 грн люкс.

Ціни на авіаквитки до Одеси:

з Києва – 600 грн;

зі Львова – 900 грн;

з Харкова – 1,5 тис. грн;

з Дніпра – 1 672 грн.

Пляжі Одеси

В Одесі є платні та безкоштовні пляжі, можна орендувати шезлонги або ж розміститися на власному коврику. Уздовж узбережжя є безліч закладів харчування, які працюють у режимі літніх терас.

Ходити у масках на пляжі не потрібно, але в МОЗ радять дотримуватися соціальної дистанції.

Ібіца

Один з найбільших пляжів Одеси розташований в Аркадії на центральній алеї.















Відпочинок в Одесі 2020: ціни і найкращі місця / 4 фотографии

Шезлонги на пляжі коштують 200 грн, а біля басейну – 400 грн. М’який майданчик або намет обійдеться вам у 1,2 тис. грн.

Тут є три басейни, зона для дітей та заклади харчування. Це чудовий вибір для тих, хто любить ніжитись на сонечку, бо любителі попірнати не оцінять це місце – треба довго йти до моря, а перші 20 м це мілководдя, тому для активного плавання варто обрати інше місце.

Ітака

Цей пляж один з найдорожчих місць відпочинку і розташований він також в Аркадії на центральній алеї.



























Відпочинок в Одесі 2020: ціни і найкращі місця / 7 фотографий

Шезлонги коштують від 200 до 250 грн, ліжко обійдеться у 600 грн, а бунгало – 700 грн.

Пляж має дві зони:

перша – з шезлонгами, парасолями, столиками, роздягальнями та душовими;

друга – з комфортними бунгало для райського відпочинку.

Є музика, дитячі майданчики, бари та інші розваги для дітей та дорослих.

Ланжерон

Розташований у Приморському районі за адресою Ланжерон пляж, 1.







Відпочинок в Одесі 2020: ціни і найкращі місця / 2 фотографии

Вхід на територію безкоштовний, однак за шезлонг доведеться заплатити 50 грн, а якщо ви захочете комфортно лежати, то шезлонг з матрацом обійдеться у 70 грн, а з матрацом у тіні – 100 грн.

На узбережжі розташовано багато кав’ярень та ресторанів, є дитячі майданчики та дельфінарій. Оскільки пляж доволі популярний, то там завжди дуже людно, тому важко відпочити наодинці.

Caleton

Пляж чудово підходить для занять спортом, ранкових пробіжок та активного плавання. Розташований на правому крилі Шампанського провулку.

Тут пластиковий шезлонг обійдеться вам у 150 грн, а якщо ви хочете до нього ще рушник, то доведеться викласти 250 грн.

М’який майданчик з трьома рушниками коштує 700 грн, а шатер із чотирма рушниками – 1 000 грн. На пляжі подають кальян, але тут немає басейнів.

Bright on Beach Odessa

Пляж розташований на вулиці Віце-адмірала Азарова (це територія пляжної зони Отрада).

шезлонг з матрацом тут коштує 70 грн;

м’який майданчик (до 4 людей) – 250 грн;

шатро маленький (до 4 людей) – 300 грн;

шатро великий (до 6 людей) – 400 грн;

рушник коштує 40 грн;

парасоля до шезлонга – 30 грн.

Цей пляж вирізняється стильним дизайном та приємним сервісом.

Читайте: Найкращі пляжі Одеси в 2020: як дістатися і поводити себе в умовах коронавірусу

Погода в Одесі влітку

Місяць Температура повітря (вдень) Температура повітря (вночі) Температура води Червень +24°С +18°С +19°С Липень +29°С +23°С +22,5°С Серпень +30°С +24°С +24°С

Житло в Одесі

Готель Катерина ІІ розташований у самому серці історичної частини міста. Одна ніч на двох обійдеться у 1 150 грн.



















Відпочинок в Одесі 2020: ціни і найкращі місця / 5 фотографий

Готель Menshikov розташований у центрі Одеси біля оперного театру. Ніч у номері на двох коштує 699 грн.



















Відпочинок в Одесі 2020: ціни і найкращі місця / 5 фотографий

Готель Morskoy пропонує номер для двох за 1 950 грн і розташований біля пляжу Аркадія на узбережжі Чорного моря.



















Відпочинок в Одесі 2020: ціни і найкращі місця / 5 фотографий

Готель Gagarinn розташований за 5 хвилин ходьби від пляжу Аркадія. Ціна за двомісний номер 1 390 грн.























Відпочинок в Одесі 2020: ціни і найкращі місця / 6 фотографий

Хостел H!Odessa розташований за 2,8 км від пляжу Золотий берег. Ціна за ніч на двох становить 750 грн.



















Відпочинок в Одесі 2020: ціни і найкращі місця / 5 фотографий

Загалом ціни за ліжко-місце у хостелі коливаються від 200 грн за ніч і до 1,5 тис. грн у номері з покращеними умовами. Оренда квартири за день також стартує від 400 грн і до 3,5 тис. грн.

Розваги на відпочинку в Одесі

Карантинні обмеження уже поступово послаблюють, тому в Одесі відкриваються зони відпочинку, ресторани, вечірки під відкритим небом, театри і навіть музеї.

Асортимент розваг залежить від ваших уподобань – це може бути прогулянка старим містом, відвідування місцевих музеїв та театру. Також ви можете зробити собі гастро-тур одеськими ресторанами або ж обрати гучне нічне життя і відвідати усі тусовки на узбережжі.

Відпочинок в Україні 2020

У 2020 році українці зможуть відвідати найпопулярніші курорти України. Зокрема, Одесу, Залізний Порт, Грибівку, Джарилгач та Генічеськ.

Також українцям доступний і гірський відпочинок. У 2020 році можна вирушити до Карпат, Шаяну, Дземброні та інших не менш мальовничих місць.

Факти ICTV регулярно публікують матеріали про відпочинок в Україні в 2020 році.

Фото: УНІАН, Booking.com, Itaka, Ibisa