МАУ запускає чартери до Туреччини та Єгипту

Авіакомпанія МАУ у зв’язку з відкриттям кордонів Туреччини і Єгипту для українців анонсувала чартерну програму польотів літнього сезону 2020 року до цих країн.

На замовлення туроператора Coral Travel МАУ літатиме до Туреччини і Єгипту з різних українських міст.

Чартери МАУ до Туреччини і Єгипту:

Київ – Анталія;

Харків – Анталія;

Львів – Анталія;

Одеса – Анталія;

Запоріжжя – Анталія;

Київ – Бодрум;

Харків – Бодрум;

Львів – Бодрум;

Київ – Даламан;

Київ – Хургада;

Харків – Хургада;

Львів – Хургада;

Запоріжжя – Хургада;

Київ – Шарм-ель-Шейх;

Львів – Шарм-ель-Шейх.

У МАУ нагадали, що під час перетину кордону Туреччини і Єгипту для українських громадян не встановлено жодних епідеміологічних обмежень.

Під час подорожі до Туреччини слід пам’ятати, що предмети ручної поклажі не повинні перевищувати вагу 5 кг і розміри 40 х 30 х 10 см.

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Розширення напрямків МАУ

Президент МАУ Євген Дихне розповів Фактам ICTV, що туроператори отримали від Чорногорії та Хорватії сигнали про те, що ці країни готові пускати українських туристів.

Нині компанія уточнює умови медичного режиму, щоб відповідати йому.