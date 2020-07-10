Найбрудніші пляжі України – список за областями

Купальний сезон 2020 року прийде на на усі річкові пляжі в Україні.
Після перевірки якості води на 178 пляжах Центр громадського здоров’я не рекомендував купатися на частині з них.
Проби річкової води за мікробіологічними та хімічними показниками показали, що вода не відповідає нормам на низці пляжів Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та Києва.
З повним переліком пляжів і якістю води на них можна ознайомитися за посиланням.
Список пляжів, де краще не купатися
Донецька область
- Міський пляж у районі готелю Турист, Маріуполь;
- Громадський пляж, смт Ялта.
Запорізька область
- Пляж Центральний — ліва сторона, Запоріжжя;
- Міський пляж Сонячний, Енергодар;
- Пляж Правий берег, Запоріжжя;
- Міський пляж, Енергодар.
Миколаївська область
- Міський пляж Чайка, Миколаїв;
- Пляж Прибій, Миколаїв;
- Пляж Стрілка, Миколаїв;
- Пляж у містечку Первомайськ;
- Пляж Прибій, Миколаїв.
Одеська область
- Пляж Аркадія, Одеса;
- Пляж Дельфін, Одеса;
- 13 і 16 станції Великого Фонтану;
- Міський пляж, Одеса.
Херсонська область
- Міський пляж, Нова Каховка.
Київ
- Пляж Пуща-Водиця;
- Пляж Вербний;
- Пуща-Водиця, 5–7 лінія на річці Горенка.
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Кишкова паличка на пляжах Києва та Одеси
З 9 липня на три-чотири дні не рекомендовано купатися на усіх пляжах Києва, бо у воді перевищений індекс лактопозитивної кишкової палички через дощі, які йшли у місті останніми днями.
У комунальному підприємстві Плесо наголосили, що це не можна вважати забрудненням води, тому через деякий час обмеження знімуть.
Тимчасово не рекомендують купатися і на пляжах Одеси. Усе через те, що якість води за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідає гігієнічним вимогам.
Джерело: Центр громадського здоров’я