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Найбрудніші пляжі України – список за областями

Купальний сезон 2020 року прийде на на усі річкові пляжі в Україні.

Після перевірки якості води на 178 пляжах Центр громадського здоров’я не рекомендував купатися на частині з них.

Проби річкової води за мікробіологічними та хімічними показниками показали, що вода не відповідає нормам на низці пляжів Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та Києва.

З повним переліком пляжів і якістю води на них можна ознайомитися за посиланням.

Список пляжів, де краще не купатися

Донецька область

  • Міський пляж у районі готелю Турист, Маріуполь;
  • Громадський пляж, смт Ялта.

Запорізька область

  • Пляж Центральний — ліва сторона, Запоріжжя;
  • Міський пляж Сонячний, Енергодар;
  • Пляж Правий берег, Запоріжжя;
  • Міський пляж, Енергодар.

Миколаївська область 

  • Міський пляж Чайка, Миколаїв;
  • Пляж Прибій, Миколаїв;
  • Пляж Стрілка, Миколаїв;
  • Пляж у містечку Первомайськ;
  • Пляж Прибій,  Миколаїв.

Одеська область 

  • Пляж Аркадія, Одеса;
  • Пляж Дельфін, Одеса;
  • 13 і 16 станції Великого Фонтану;
  • Міський пляж, Одеса.

Херсонська область

  • Міський пляж, Нова Каховка.

Київ

  • Пляж Пуща-Водиця;
  • Пляж Вербний;
  • Пуща-Водиця, 5–7 лінія на річці Горенка.

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Кишкова паличка на пляжах Києва та Одеси

З 9 липня на три-чотири дні не рекомендовано купатися на усіх пляжах Києва, бо у воді  перевищений індекс лактопозитивної кишкової палички через дощі, які йшли у місті останніми днями.

У комунальному підприємстві Плесо  наголосили, що це не можна вважати забрудненням води, тому через деякий час обмеження знімуть.

Тимчасово не рекомендують купатися і на пляжах Одеси. Усе через те, що якість води за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідає гігієнічним вимогам.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Фото: Dreamstime

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