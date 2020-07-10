Найбрудніші пляжі України – список за областями

Купальний сезон 2020 року прийде на на усі річкові пляжі в Україні.

Після перевірки якості води на 178 пляжах Центр громадського здоров’я не рекомендував купатися на частині з них.

Проби річкової води за мікробіологічними та хімічними показниками показали, що вода не відповідає нормам на низці пляжів Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та Києва.

З повним переліком пляжів і якістю води на них можна ознайомитися за посиланням.

Список пляжів, де краще не купатися

Донецька область

Міський пляж у районі готелю Турист, Маріуполь;

Громадський пляж, смт Ялта.

Запорізька область

Пляж Центральний — ліва сторона, Запоріжжя;

Міський пляж Сонячний, Енергодар;

Пляж Правий берег, Запоріжжя;

Міський пляж, Енергодар.

Миколаївська область

Міський пляж Чайка, Миколаїв;

Пляж Прибій, Миколаїв;

Пляж Стрілка, Миколаїв;

Пляж у містечку Первомайськ;

Пляж Прибій, Миколаїв.

Одеська область

Пляж Аркадія, Одеса;

Пляж Дельфін, Одеса;

13 і 16 станції Великого Фонтану;

Міський пляж, Одеса.

Херсонська область

Міський пляж, Нова Каховка.

Київ

Пляж Пуща-Водиця;

Пляж Вербний;

Пуща-Водиця, 5–7 лінія на річці Горенка.

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Кишкова паличка на пляжах Києва та Одеси

З 9 липня на три-чотири дні не рекомендовано купатися на усіх пляжах Києва, бо у воді перевищений індекс лактопозитивної кишкової палички через дощі, які йшли у місті останніми днями.

У комунальному підприємстві Плесо наголосили, що це не можна вважати забрудненням води, тому через деякий час обмеження знімуть.

Тимчасово не рекомендують купатися і на пляжах Одеси. Усе через те, що якість води за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідає гігієнічним вимогам.

Джерело: Центр громадського здоров’я