Кабмін скоротив терміни оформлення е-візи і знизив її вартість

Уряд України ухвалив нові правила оформлення віз для в’їзду до України і транзитного проїзду через її територію, згідно з якими оформлення електронних віз (е-віза) відбуватиметься у скорочені терміни.

Також знижено вартість е-візи до $20-30 і диференційовано ставку консульського збору за її оформлення.

Крім того, додано опцію дворазового в’їзду. Така е-віза коштуватиме $30, а разова – $20. Раніше разова е-віза коштувала $85.

Тепер у звичайному режимі е-візу оформлять за три дні, а в терміновому – за один.

Під час термінового оформлення потрібно буде заплатити за подвійним тарифом.

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Громадянам Індії, ПАР і Філіппін почали видавати е-візи

З 14 серпня Україна почала оформляти електронні візи громадянам Індії, Південної Африки та Філіппін, щоб люди могли відвідувати нашу країну з туристичною, діловою або приватною метою.

Для оформлення е-візи необхідно зареєструватися на платформі МЗС, заповнити анкету і сплатити консульський збір.

Фото: МЗС України