Єгипет вимагатиме тест на Covid-19 від усіх туристів із 1 вересня

Починаючи з 1 вересня, Єгипет вимагатиме від усіх туристів, які прибувають до країни, надати негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19.

Про це заявив прем’єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі на прес-конференції в середу.

Влада Єгипту пояснила, що рішення про обов’язкове проходження тесту для усіх туристів було ухвалено через “збільшення кількості випадків інфікування у деяких країнах”.

– Ми прагнемо забезпечити здоров’я тих, хто приїжджає до країни, та єгипетських громадян, тому ми погодилися з тим, що будь-який турист, який прибув до країни, повинен пройти тестування, – сказав він.

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Як подорожують до Єгипту нині

Єгипет закрив свій повітряний простір у березні, але відновив регулярні міжнародні рейси з 1 липня.

Нині іноземним туристам дозволено в’їзд без довідок про відсутність коронавірусу лише до Шарм-ель-Шейха, Хургади, Таби, Марса-Аляма і Мерса-Матруха.

Після повернення до України громадяни повинні пробути два тижні на самоізоляції.