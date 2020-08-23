Після повернення з Болгарії не потрібна самоізоляція

Міністерство охорони здоров’я 22 серпня опублікувало оновлений список держав червоної та зеленої зон.

Ситуація з коронавірусом в Чорногорії та Албанії не покращилася, тому країни залишаються у червоному списку.

Водночас Болгарія доєдналася до Туреччини, Єгипту та Хорватії в зеленому списку.

Як відомо, кожен громадянин, який прибуває до України з червоної зони, зобов’язаний пробути 14 днів на самоізоляції та зареєструватися в додатку Дій вдома.

Щоби уникнути самоізоляції, можна зробити ПЛР-тест, який має показати відсутність коронавірусу в організмі.

Читайте: Єгипет вимагатиме тест на Covid-19 від усіх туристів із 1 вересня

Що таке додаток Дій вдома і як він працює

Додаток Дій вдома надсилає пуш-повідомлення користувачам, які у відповідь мають надіслати селфі, за яким сервіс перевіряє місцезнаходження людини.