День Туризму: куди поїхати в Україні

27 вересня в усьому світі відзначають День туризму. Факти ICTV зробили добірку дивовижних, унікальних і малолюдних локацій України.

Лиса гора в Києві

Столиця України може похвалитися сотнями яскравих і незабутніх локацій. Це і Стародавня Софія Київська, яка стоїть тут з XI століття, і десятки оглядових майданчиків, і грандіозні мости через Дніпро, і величезний Ботанічний сад імені Гришка, і центр сучасного мистецтва PinchukArtCentre, і Кураж на ВДНГ.

Але є в Києві місце реальної сили – Лиса Гора. Кажуть, тут збиралися відьми і влаштовували свої шабаші. Сьогодні на Лисій горі можна подивитися Форт позаминулого століття, язичницьке капище, русло річки Либідь, ландшафтний заповідник і урбаністичні панорами Києва. Атмосфера тут просто зачаровує.

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Куяльницький лиман в Одесі

Куяльницький лиман розташований в одному з далеких куточків південної Одеси. Колись тут було гирло річки. Згодом воно перетворилося в затоку Чорного моря, а потім відкладення річкового й морського піску сформували пересип, і затока перетворилася на лиман.

Куяльник сьогодні – це найстаріший бальнеогрязьовий курорт України. А ще він приваблює туристів своєю красою. Щорічно через підвищення концентрації водорості Dunaliella salina і присутності у воді галобактерій водойма забарвлюється в рожево-червоний колір.

Хрестовоздвиженська церква в Кам’янці-Подільському

Туристи приїжджають до Кам’янця-Подільського щоби побачити фортецю, і не всі наважуються спуститися в глибокий Смотрицький каньйон, де прямо посеред дикої природи стоїть діюча дерев’яна Хрестовоздвиженська церква.

Заліщики

Невелике містечко Тернопільській області називають Українською Рив’єрою. Це унікальне місце розташоване посеред Дністровського каньйону, найбільшого в Україні. З оглядового майданчика села Хрещатик відкривається унікальний краєвид на місто, яке з усіх боків омивається швидкими водами Дністра.

Трикратський ліс

У Вознесенському районі Миколаївської області неподалік від села Трикрати виріс величезний ліс площею 247 га. Складно повірити, що раніше на цьому місці була пустеля, допоки граф Віктор Скаржинський, який народився й жив у цих краях, одного разу не вирішив змінити клімат. Граф власноруч висадив дерева, здебільшого величні дуби, які ростуть тут і понині.

А поблизу Трикратського лісу розташована ще одна дивовижна пам’ятка – Актовський каньйон. Кажуть, він нагадує іспанську гору Монсеррат.

Гора Баба Рід у Львові

Гора Баба Рід – це стародавнє місце сили. Вона розташована між вулицями Старознесенською, Польовою й залізничними коліями. У давнину тут були слов’янські поселення, які проводили язичницькі обряди в VI-XI століттях, а також капище Рода і Рожаниці.

Сьогодні на Горі Баба Рід встановлений прапор України на честь незалежності. І ще тут можна помилуватися пейзажами сучасного Львова.

Зі Львова можна всього за кілька годин доїхати в Карпати. Восени гори дивують гарними краєвидами і величезною кількістю розваг. Куди поїхати в Карпати і які локації відвідати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.