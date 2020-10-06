Румунія зобов’язала українських туристів проходити 14-денний карантин

З 7 жовтня громадяни України, які прибудуть до Румунії, повинні пройти 14-денний карантин.

У список країн із високим епідеміологічним ризиком вніс Україну Національний інститут громадського здоров’я Румунії.

Водночас українці, які відвідують Румунію на менш, ніж три дні (72 години), можуть уникнути карантину, якщо пред’являть негативний тест на коронавірус, виконаний максимум за 48 годин до в’їзду на територію країни.

Крім того, достроково залишити карантин на 10-й день дозволять тим громадянам України, які зроблять тест на коронавірус на 8-й день самоізоляції, і його результат виявиться негативним.

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Режим надзвичайної ситуації в Румунії

До 15 жовтня 2020 року в Румунії діє режим надзвичайної ситуації, який забороняє в’їзд на територію країни для іноземних громадян, зокрема, громадян України.

Такі дані представлені на сайті Міністерства закордонних справ України.

Водночас є низка винятків із цієї заборони щодо певних категорій осіб.