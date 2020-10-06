Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Подорожі

Румунія зобов’язала українських туристів проходити 14-денний карантин

З 7 жовтня громадяни України, які прибудуть до Румунії, повинні пройти 14-денний карантин.

У список країн із високим епідеміологічним ризиком вніс Україну Національний інститут громадського здоров’я Румунії.

Водночас українці, які відвідують Румунію на менш, ніж три дні (72 години), можуть уникнути карантину, якщо пред’являть негативний тест на коронавірус, виконаний максимум за 48 годин до в’їзду на територію країни.

Крім того, достроково залишити карантин на 10-й день дозволять тим громадянам України, які зроблять тест на коронавірус на 8-й день самоізоляції, і його результат виявиться негативним.

Читайте: Відпочинок в Єгипті 2020: ціни на путівки і чи потрібна самоізоляція після повернення

Режим надзвичайної ситуації в Румунії

До 15 жовтня 2020 року в Румунії діє режим надзвичайної ситуації, який забороняє в’їзд на територію країни для іноземних громадян, зокрема, громадян України.

Такі дані представлені на сайті Міністерства закордонних справ України.

Водночас є низка винятків із цієї заборони щодо певних категорій осіб.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка