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Франція з 11 листопада вимагатиме від туристів тест на Covid-19

З 11 листопада усі українці перед посадкою на авіарейси до Франції повинні будуть показати результати ПЛР-тесту, який свідчить про відсутність коронавірусу в крові.

Про посилення протиепідемічних заходів повідомило 6 листопада посольство Франції в Україні.

Тест, який повинні будуть пред’являти наші громадяни, повинен бути зроблений не раніше ніж за 72 години до вильоту.

Також є винятки – пасажирам у віці до 11 років показувати негативний тест не потрібно.

В які ще країни ускладнено в’їзд

Канада

З 21 листопада під час в’їзду до Канади пасажири повинні через додаток ArriveCAN вказати дані про місце свого перебування, контактну інформацію, план карантину та оцінку наявності симптомів Covid-19.

Після в’їзду до країни через додаток необхідно підтвердити прибуття до місця свого карантину або ізоляції, а також щодня проводити самооцінку симптомів коронавірусної хвороби.

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Китай

Від 7 листопада усі українці, які хочуть потрапити в КНР і здійснюють пересадку на транзитний авіарейс у третіх країнах, повинні двічі пройти ПЛР-тестування і тестування на антитіла IgM до Covid-19 – на території України і на території транзитної країни.

Джерело: Посольство Франції в Україні

Фото: Dreamstime

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