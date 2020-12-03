У США з’явився новий загадковий моноліт: цього разу на горі

Новий загадковий металевий моноліт з’явився на вершині гори в Каліфорнії, всього за тиждень після того, як подібну фігуру виявили в пустелі Юти.

Місцева газета в невеликому містечку Атаскадеро на узбережжі центральної Каліфорнії повідомила, що сріблясту колону знайшли на вершині гори Пайн, куди одразу ж попрямували десятки місцевих туристів, щоб подивитися на неї та розмістити свої фотографії в інтернеті.

???? ???? BREAKING NEWS ???? ???? There is currently a monolith at the top of Pine Mountain in Atascadero!! (Photos by @Atownreporter) pic.twitter.com/0vPhEWYkeY — Connor Allen (@ConnorCAllen) December 2, 2020

– Тристоронній обеліск виконано з неіржавіючої сталі, 3 м у висоту і 45 см у ширину. Кожна сторона об’єкта приєднана до іншої за допомогою заклепок. Бічні панелі, ймовірно, прикріплені до сталевої рами всередині, – повідомила газета.

Читайте: МКС-20. Унікальні дослідження, НЛО та секс у космосі

Не перший загадковий моноліт

Перший моноліт у пустелі Юти, висотою близько 3 м, привернув увагу громадськості 18 листопада.

У мережі розмірковують не тільки про те, хто і навіщо встановив об’єкт, але і хто минулої п’ятниці його демонтував.

За повідомленнями, на тлі зростаючої міжнародного уваги до загадкового моноліту в Юті, подібну споруду було виявлено і в горах Румунії.

Фото: Atownreporter