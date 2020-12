У США з’явився новий загадковий моноліт: цього разу на горі

Новий загадковий металевий моноліт з’явився на вершині гори в Каліфорнії, всього за тиждень після того, як подібну фігуру виявили в пустелі Юти.

Місцева газета в невеликому містечку Атаскадеро на узбережжі центральної Каліфорнії повідомила, що сріблясту колону знайшли на вершині гори Пайн, куди одразу ж попрямували десятки місцевих туристів, щоб подивитися на неї та розмістити свої фотографії в інтернеті.

There is currently a monolith at the top of Pine Mountain in Atascadero!!

(Photos by @Atownreporter) pic.twitter.com/0vPhEWYkeY

— Connor Allen (@ConnorCAllen) December 2, 2020