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Віталій Плахта |

У США з’явився новий загадковий моноліт: цього разу на горі

Новий загадковий металевий моноліт з’явився на вершині гори в Каліфорнії, всього за тиждень після того, як подібну фігуру виявили в пустелі Юти.

Місцева газета в невеликому містечку Атаскадеро на узбережжі центральної Каліфорнії повідомила, що сріблясту колону знайшли на вершині гори Пайн, куди одразу ж попрямували десятки місцевих туристів, щоб подивитися на неї та розмістити свої фотографії в інтернеті.

– Тристоронній обеліск виконано з неіржавіючої сталі, 3 м у висоту і 45 см у ширину. Кожна сторона об’єкта приєднана до іншої за допомогою заклепок. Бічні панелі, ймовірно, прикріплені до сталевої рами всередині, – повідомила газета.

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Не перший загадковий моноліт

Перший моноліт у пустелі Юти, висотою близько 3 м, привернув увагу громадськості 18 листопада.

У мережі розмірковують не тільки про те, хто і навіщо встановив об’єкт, але і хто минулої п’ятниці його демонтував.

За повідомленнями, на тлі зростаючої міжнародного уваги до загадкового моноліту в Юті, подібну споруду було виявлено і в горах Румунії.

Фото: Atownreporter

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