Як накопичити на відпустку – поради

Гроші на відпочинок можна назбирати шляхом економії, але відкладати гроші на відпустку дуже складно через відсутність дисципліни або форс-мажорні розтрати.

Факти ICTV знають декілька дієвих прийомів, які допоможуть накопичити гроші для відпустки.

Ходьба пішки економить гроші

Якщо місце роботи знаходиться на відстані не більше 5 км від будинку, то можна зовсім відмовитися від транспорту.

Якщо ви використовуєте автомобіль, то подумайте, чи не варто перейти на громадський транспорт. Якщо у вас живе хтось із ваших колег, то попросіть, щоб вас підвозили.

Якщо не рахувати гроші – то їх не назбирати

Якщо немає часу возитися з розрахунками, встановіть мобільний додаток для домашньої бухгалтерії. Розробники створюють їх на будь-який смак, ось лише декілька назв:

Дзен-мані;

CoinKeeper;

HomeMoney;

Toshl.

Безкоштовні розваги – це весело

Якщо вам захотілося весело провести дозвілля, то подумайте про безкоштовні розваги. Наприклад, у соцмережах можна дізнатися, які у вашому місті відбуваються безкоштовні покази фільмів, театральні вистави, концерти чи художні виставки.

Заведіть електронну скарбничку

Багато банків пропонують сервіс Скарбничка, який не дасть вам засунути руки туди, де лежать гроші. Він працює так: його підключають на карту, звідки кошти автоматично списуються на накопичувальний рахунок.

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Продайте “мотлох”

Швидше за все, у вас є щось, що постійно вам заважає або, чим ви не користуєтеся. Це може бути старий мобільний телефон, сукня, крісло тощо. Дошки оголошень вам на допомогу.

Знайдіть підробіток

Подумайте, які ваші таланти ви можете обміняти на гроші. Можна зареєструватися на біржі фрілансерів і написати текст або фрагмент коду, намалювати логотип.

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Можна позичити або взяти кредит

Якщо збирати гроші у вас зовсім не виходить, візьміть їх у борг у кого-небудь з близьких. Після відпустки, коли їх доведеться віддавати, вам буде легше навчитися економити.

Або можна оформити кредитну карту з тривалим безвідсотковим періодом, тим більше, що це не забере багато часу.

Через кілька тижнів почнеться літо і сезон круїзів та спекотних країн. Коли вигідніше брати відпустку, чи мають право керівники відмовляти у відпочинку або насильно “виганяти” у відпустку – у матеріалі Фактів ICTV.