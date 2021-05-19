Відпочинок влітку 2021: які країни відкриті, коли бронювати та ціни турів

Влітку 2021 року для українців значно розширився список країн для відпочинку порівняно з сезоном відпусток 2020-го.

Крім традиційних Єгипту та Туреччини, туроператори пропонують громадянам розглянути варіанти відпочинку в Болгарії, Тунісі, Албанії, Чорногорії, Домінікані, ОАЕ, на Мальдівах, а також у Хорватії, Сербії та Вірменії. Такий перелік країн Фактам ICTV озвучили в компанії JoinUp.

– Починається сезон відпочинку у Чорногорії, Албанії, Болгарії, Хорватії і Туреччині. З березня розпочалися поїздки до Грузії. Цей напрямок користується попитом і навесні, і буде популярним влітку, – прокоментували у прес-службі компанії.

У турагенції Поїхали з нами назвали Туреччину, Єгипет, Албанію, Туніс, Грецію, Іспанію, Чорногорію, Кіпр, Болгарію, Грузію. Водночас вильоти до Єгипту, Туреччини, ОАЕ, Чорногорії, Албанії, Грузії, Болгарії – точно здійснюватимуться, а от, наприклад, Іспанія – поки що під питанням.

– За розрахунком туроператора вони є, але наразі немає розуміння щодо перетину кордонів цих країн, на яких умовах вони прийматимуть українських громадян. Бронювання цих турів триває, але коли відкриються країни, поки що сказати складно, – розповіла туроператор Ольга.

Ціни на відпочинок

Одним із найпопулярніших напрямків серед українців залишається відпочинок у спекотному Єгипті. У цю країну тури можна бронювати хоч зараз.

За інформацією туроператорів, цього року ціни на такий відпочинок стартують від 15 тис. грн за двох. Це мінімальна вартість з урахуванням перельоту, перебування у готелі середнього рівня з системою харчування all inclusive, тривалість відпочинку – тиждень.

Якщо говорити про другий популярний напрямок – Туреччину, то вартість турів за двох на тиждень починається від 13 тис. грн.

Поціновувачі далекого і дорожчого відпочинку можуть злітати на Мальдіви. Ціна турів за цим напрямком стартує з 70 тис. грн.

Як заощадити на літньому відпочинку

Якщо заздалегідь приділити увагу питанню літнього відпочинку і все спланувати, можна заощадити на його вартості.

Як можна заощадити:

бронювати тури заздалегідь;

підписуватися на канали туроператорів і відстежувати акції та знижки;

порівнювати пропозиції від різних компаній;

розглядати варіанти з розташуванням готелю на другій і третій берегових лініях, різними умовами проживання.

Відпочинок на вихідних

Крім літньої відпустки, можна організовувати невеликі виїзди на вікенди.

Для жителів столиці існує чимало варіантів відпочинку на вихідних.

Детальніше про відпочинок на вихідних 2021 читайте на Фактах ICTV.