Плануєте свій відпочинок, проте не знаєте, в яких місцях краще відпочити? Один із найдоступніших та найбюджетніших варіантів – поїздка до Туреччини.

У цій сонячній країні пропонують різні цікаві розваги для туристів. Можна сходити в спортзал, постріляти з лука, помилуватися видом на море.

Що не менш важливо – тут також є чим зайнятися і маленьким діткам. Наприклад, здійснити прогулянку на піратській яхті, спуститися з гірок в аквапарку або сходити в тематичний парк Діскавері, в якому можна подивитися на змій, крокодилів і скорпіонів.

Ці цікавинки в Туреччині можна побачити, не відходячи далеко від готелю. Деякі з них пропонують своїм гостям різні ідеї для веселого дозвілля просто на території комплексу.

Факти ICTV зробили підбірку, в якій зібрали найкращі готелі Туреччини 2021. Впевнені, що ваш відпочинок буде легким і незабутнім.

Аланія

Курортне місто на південному узбережжі Туреччини пропонує декілька варіантів, в яких можуть зупинитися туристи з дітьми. Наприклад, Meridia Beach Hotel 5* підходить навіть для найменших гостей. Споруда має велику площу, а біля готелю у пішій доступності є обладнаний пляж площею 100 м.

На території є водні гірки для дорослих, тенісний корт, відкритий басейн, а також інші зручності – салон краси, СПА-центр, пральня, інтернет-кафе. Вартість – від 9 тис. за одну людину для турів з вильотом із Києва на сім днів.

Сіде

Місто Сіде, розташоване на березі Середземного моря, пропонує різноманітні місця для незабутнього відпочинку. Наприклад, готель Raymar Resort & Aqua 5*, в якому передбачені цікаві розваги і для сімей з дітьми.

На території комплексу є піщано-гальковий пляж, криті та відкриті басейни з підігрівом, дитячі майданчики, тенісний корт, водні гірки, ресторани зі смачною їжею, салони краси та пральня.

Водночас у номері є всі необхідні зручності для відпочинку, наприклад кондиціонер та міні-бар. Готель також пропонує своїм гостям розваги для дітей – анімацію та професійні шоу-програми. Вартість туру – від 11 тис. за одну людину з вильотом із Києва на сім днів.

Белек

Місто Белек у провінції Анталія пропонує небагато місць для відпочинку, проте всі вони добре облаштовані для туристів. Наприклад, готель Xanadu Resort 5* High Class облагородив свою територію – у пішій доступності біля готелю є сосновий ліс та поля для гольфу екстракласу.

Місцеве керівництво бази відпочинку також подбало про тих, хто віддає перевагу тиші. Туристи зможуть чудово провести час в обладнаній зоні з приватним баром і 20 павільйонами для відпочинку.

Також на території є критий басейн з окремою секцією для дітей, водні гірки для дорослих, басейни, ресторани, бари, аквапарк, пляж, міні-клуб. Крім того, в готелі є СПА-центр, в якому працюють масажисти, які спеціалізуються на секретах особливих оздоровчих процедур.

Для гостей, які бажають зайнятися спортом, є фітнес-центри та зали. А для малюків пропонують дитячі розваги та анімацію. Вартість туру – від 26,5 тис. за одну людину з вильотом із Києва на сім днів.

Кемер

Місто Кемер пропонує щонайменше п’ять готелів, в яких можна зупинитися туристам. Серед них – Club Zigana 5*, що розташований у пішій доступності від розвиненої інфраструктури Бельдібі.

На території бази відпочинку є власний піщано-гальковий пляж та зелена територія серед соснового лісу, що прекрасно підійде для прогулянок сімей із дітьми. До послуг відпочивальників – міні-клуб та безліч інших цікавих розваг.

Біля готелю також є водні гірки для дорослих, два тенісних корти, відкриті басейни без підігріву та криті з підігрівом, ресторан, бар, СПА-центр.

База відпочинку також пропонує для туристів спортивний відпочинок – настільний теніс, дартс, баскетбол, більярд, аеробіку та фітнес-зал. У місці відпочинку кожен турист знайде для себе цікаве заняття. Вартість – від 12 тис. за одну людину для турів із вильотом із Києва на сім днів.

Однак головне – щоб ви залишилися задоволені своїм вибором. Факти ICTV бажають прекрасного відпочинку та незабутніх емоцій.