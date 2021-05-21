Секретні дикі пляжі Одеси 2021

Одеса є відомим туристичним місцем в Україні біля моря. Тому не дивно, що пляжів та готелів там вистачає. Проте кількість людей біля моря вражає.

Завжди виникає вибір: заплатити за лежак, прокинутись о 5-6 ранку та зайняти місце в першій лінії біля води, або ж прийти у зручний час та автоматично бути готовими до незручностей.

Тому багато хто шукає секретні дикі пляжі, де є можливість насолодитись самотністю. Там є свої переваги та недоліки, але хоча б заради цікавості їх варто відвідати.

Факти ICTV поділяться з вами секретом, де знайти такі дикі пляжі в Одесі.

Човнова станція біля пляжу Відрада

Недалеко від пляжу Відрада в Одесі є човнова станція. Зазвичай ці місця не такі багатолюдні. Тому можна спокійно вирушати туди та насолоджуватися спокоєм. Піску там, щоправда, мало – більше бетонної підлоги. Також є пірс. Окрім того, там відкрилась школа каякінгу, тому можна буде не лише скупатись, але й відкрити для себе нове хобі.

Як дістатись: від центру міста потрібно сісти на 203-й автобус і доїхати до зупинки Алея Слави; далі доведеться йти пішки повз Одеський дельфінарій і до човнової станції. Варто зауважити, що шлях від зупинки до пункту призначення може зайняти до 15 хв.

Нудистський пляж Чкаловський

Цей пляж мало чим відрізняється від попереднього, проте тут не дивно буде побачити оголені тіла. Тому якщо ви прихильник рівномірної засмаги без білих смуг на шкірі, то це для вас прекрасний варіант.

Як дістатись: від центру сідаємо на 242-й автобус і прямуємо до зупинки провулок Шампанський; далі йдемо повз Одеський завод шампанських вин до нашого пункту призначення.

Пляж Собачий

Ще один із диких пляжів на Трасі Здоров’я – це Собачий. Названий він так недаремно, адже там часто прогулюються одесити зі своїми чотирилапими. Також там нерідко можна зустріти відпочивальників із наметами. Пляж не славиться своєю ідеальною чистотою. Проте якщо ви любите собак та компанію туристів, які днюють та ночують на пляжі, то ласкаво просимо.

Як дістатись: з центру 242-м автобусом їдемо до вулиці Малої Арнаутської та робимо там пересадку на тролейбус №5, яким доїжджаємо до зупинки вулиця Довженка; після цього залишається лише спуститися до пляжу.

Пляж санаторію імені Горького

Приємний пісок і помірна глибина – ось головні переваги цього пляжу. У будь-яку пору року тут навряд чи зустрінеш натовпи людей. Радше вашими сусідами стануть кози, які часто пасуться на траві біля пляжу. Спокійний та дещо ностальгійний відпочинок тут вам буде забезпечено.

Як дістатись: від центру можна доїхати одразу на 223-му автобусі до санаторію, а там вже спуститись сходами на пляж.

Пляж біля Лузанівки

Цей пляж маловідомий для туристів, але його добре знають корінні одесити, адже він розташований одразу біля житлового масиву. Тут все ж самотністю ви не насолодитесь і, можливо, навіть доведеться пошукати зручне місце, але колорит місцевих мешканців точно вас розважить. Також варто бути готовим до того, що на берег цього пляжу водою часто виносить водорості та різні мікроорганізми.

Як дістатись: від центру до Лузанівки можна дістатися кількома маршрутами: автобусами №242, 120, 190 та 146. Вони вас довезуть до зупинки Станція Одеса-Сортувальна. А там вже вулицею Лузанівська можна буде спуститися до пляжу.

Мис Великий Фонтан

Тут ви, на жаль, не знайдете рівного та чистенького пісочку. Тому і людей тут зустрінеш нечасто. Проте вам точно будуть забезпечені одинокі скелі, пагорби, брили каменів та, звичайно, море. Позасмагати тут, можливо, буде не так і зручно. Проте можна скупатись і зробити цікаві фото з Одеси.

Як дістатись: від центру варто сісти на 242-й автобус і дістатись до Залізничного вокзалу, а звідти доїхати на 127-му автобусі до санаторію Зелена гірка. Якщо звернути увагу на ледь помітні стоптані стежини, то неодмінно можна знайти наш пункт призначення.

Пляж біля чоловічого монастиря Поповський

Неподалік від нашого попереднього пляжу розташований Поповський, який теж не славиться чисельністю засмагальників. Частіше тут можна хіба що побачити компанії, які смажать шашлики. Тому насолодитись не лише купанням і засмаганням, але й рибалкою та смаженням смачненького на мангалі – тут точно можна.

Як дістатись: доїхати можна 242-им автобусом з пересадкою на 127-й до зупинки санаторію Зелена гірка. А там вже дійти до нашого секретного дикого пляжу.

Пляж Посейдон

Ще один із небагатолюдних пляжів – Посейдон. Він не користується попитом ні в корінних мешканців, ані в туристів. Проте тут є рівний та чистий пісок, одеське море та заклади, де можна перекусити.

Як дістатись: їхати на пляж найкраще, якщо маєте особистий автомобіль. Проте можна і на 220-му автобусі до зупинки Совіньйон Вантажний. Але зауважте, що далі пішки доведеться йти 20-25 хв.

Також нещодавно Факти ICTV розповідали, куди поїхати на море в Україні.