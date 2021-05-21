Чорногорія – це чисте Адріатичне море, клімат Балканських гір, а ще можливість насолодитися не лише пляжним відпочинком, а й старовинною середньовічною архітектурою.

Що потрібно знати про відпочинок у Чорногорії 2021, які міста краще обрати, у скільки обійдеться переліт і які карантинні обмеження діють в країні – читайте у нашому матеріалі.

Які міста обрати

Будва – один з найвідоміших курортів Чорногорії. Влітку вона стає справжнім епіцентром бурхливого відпочинку і веселощів. У Будві та її околицях є близько 35 пляжів. Вони або піщано-галькові, або галькові. На всіх пляжах прозора і чиста вода, температура якої влітку прогрівається від +21 до +26°C.

В межах самого курорту є п’ять основних пляжів: Слов’янський, Річардова голова, Могрен-1 і Могрен-2 (безкоштовні), Dukley beach club (платний).

Загалом, курорт Будва підійде усім, хто бажає насолодитися активним відпочинком, поніжитися на розкішних пляжах, відвідати безліч барів, ресторанів, кафе і красивих місць, і насолодитися повним спектром розваг. Тому любителям більш спокійного відпочинку краще придивитися до інших варіантів.

Якщо ви плануєте сімейний відпочинок у Чорногорії з дітьми, тоді краще звернути увагу на курорт Бечичі. Сюди приїжджає значно менше туристів, ніж у Будву зокрема.

Хоча сервіс і обслуговування у жодному разі не гірші. У Бечичах є багато майданчиків для гри у волейбол і баскетбол, тенісних кортів, спортивних залів. Крім того, якщо оберете цей курорт, вам з легкістю вдасться поєднувати лінивий пляжний відпочинок з екскурсіями і виходами у місто, де можна помилуватися неймовірними пейзажними видами.

Також у курорту Бечичі є ще одна велика перевага – він знаходиться поруч з містом Тіват (за 30 хв), в якому розташований однойменний аеропорт. Тому на трансфер ви витратите зовсім небагато часу.

Курорт Петровац – це невелике містечко на узбережжі Адріатичного моря. Він не такий популярний, як два попередні, тому підійде тим, хто хоче насолодитися спокійним відпочинком, а ще оздоровитися. Адже місто оточують оливкові гаї і густі соснові ліси, тому мікроклімат тут дуже м’який.

У Петроваці є два основні пляжі: однойменний Петровац, який є головним, і Лучіце, розташований у тихій бухті поруч з містом. Але до нього потрібно йти 5-10 хв. На обох є все необхідне для відпочинку: душові кабіни, лежаки, парасольки, туалети (зазвичай платні, від €0,30), бари і ресторани.

Загалом Петровац відомий своєю красивою бухтою, навпроти якої розташовані два кам’янистих острови. На одному з них є навіть мініатюрна каплиця.

Ціни на переліт

Який курорт у Чорногорії ви б не обрали, летіти все одно доведеться в один з аеропортів країни – Тіват або Подгорицю. Так, прямі авіарейси з Києва до Тівату виконує український лоукостер Sky Up. Ціни на авіаквитки економ-класу становлять в середньому від 3,4 тис. грн до 5,5 тис. грн.

Прямі рейси в Подгорицю виконує ще один український перевізник Windrose. Ціни на квитки економ-класу тут стартують від 3,8 тис. грн. Але з Києва до Подгориці авіакомпанія виконує рейси тільки двічі на тиждень – щовівторка і щосуботи.

Також низка авіакомпаній пропонують рейси з Києва до Тівату або Подгориці, але з пересадками. Однак такий варіант нерідко займає більше часу (інколи добу або і більше) і коштує приблизно стільки ж, скільки й прямий авіаквиток до Тівату (від 5 тис. грн і вище).

Хоча, якщо уважно моніторити ситуацію, то квиток у Подгорицю з пересадкою можна придбати в межах 2 тис. грн.

Вартість проживання

Ціни на житло у Чорногорії відрізняються залежно від курорту, який ви оберете. Так, проживання у Будві у готелі з all inclusive на двох коштуватиме від 6,4 тис. грн за добу. Водночас за апартаменти на двох, у вартість яких входить сніданок, доведеться заплатити від 2 до 5 тис. грн за добу.

Значно дешевші ціни на житло у місті Бечичі. Так, номер на двох, у вартість якого входять сніданок і вечеря, може обійтися приблизно у 2,6 тис. грн за добу. Проживання двох дорослих в апартаментах без харчування у Бечичах коштуватиме від 1,5 тис. за добу.

У Петроваці номер для двох разом зі сніданком і вечерею обійдеться у 5,5 тис. грн за добу. За апартаменти, де пропонують тільки сніданок, доведеться викласти від 3,6 тис. грн. Номер, у вартість якого не входить харчування, можна зняти приблизно за 1,2 тис. грн.

Екскурсії

Гіди та агентства пропонують безліч екскурсій Чорногорією, але кожен радить відвідати три найпопулярніші. Перша у списку – поїздка на оглядову екскурсію Серце Чорногорії.

Вона передбачає, що ви побачите найбільш значущі місця, серед яких місто Цетіньє (історична та культурна столиця Чорногорії), гора Ловчен з мавзолеєм найшанованішого правителя країни, селище Негуши (вцілілий зразок життя минулих поколінь), в якому готують знаменитий чорногорський пршут (в’ялену свинячу ногу), і Которський серпантин, звідки відкривається найкращий вид на Боко-Которську затоку.

Поїхати на таку екскурсію можна з Будви, курорту Бечичі й Петроваца. Її вартість для дорослих становить €50 з людини, для дітей від 4 до 11 років – €25.

Але окремо доведеться заплатити за обід (від €7 з людини) і вхідні квитки в музеї (€1-4).

Другою за популярністю є екскурсія до Боко-Которської затоки. Вона є однією з візитівок Чорногорії і вважається найбільшою бухтою на Адріатичному морі.

Туристам обіцяють неповторну подорож, під час якої вони зможуть помилуватися природою, пейзажами і середньовічними містами Чорногорії з приголомшливими місцями морського узбережжя, які запам’ятаються на все життя.

Поїхати на таку екскурсію також можна з Будви, курорту Бечичі й Петроваца. Для дорослих вона коштує €25 з людини, для дітей від 4 до 11 років – €12,5.

Але у вартість не входять обід за бажанням (від €10 з людини), вхідні квитки у додаткові музеї (€1-4) і поїздка до печери Плава Шпиля (€5).

Третя у списку – екскурсія на північ Чорногорії, тому усім, хто її обирає, радять не забути взяти теплий одяг і зручне взуття.

Обравши цю поїздку, ви побачите знамениті каньйони річок Тари, Морачі, Комарніци, національний парк Дурмітор, а ще найкрасивіші озера і міст Джурджевича. До речі, саме ці місця найчастіше зображають на листівках, які купують на пам’ять туристи у Чорногорії, тому вони точно варті уваги.

Для дорослих екскурсія каньйонами Чорногорії обійдеться у €40 з людини, для дітей від 4 до 11 років – €20. А от за комплексний обід за бажанням доведеться додатково заплатити €10 з людини.

Карантинні обмеження

З 20 квітня Чорногорія скасувала обмеження для українських туристів. Тому в’їхати в країну можна без ПЛР-тесту на коронавірус і без щеплення.

Водночас МЗС України наполегливо радить утриматися від автомобільних подорожей до Чорногорії, натомість використовувати прямі перельоти, або непрямі з мінімально коротким часом для пересадки.

Також українцям не радять під час повернення додому купувати квитки на авіарейси через європейські міста, оскільки більшість з них не мають транзитних коридорів і вас не пустять на рейс у Чорногорії.

Замість цього краще надати перевагу прямим авіарейсам Київ-Подгориця або перельотам з пересадкою в містах Стамбул чи Белград, які дозволяють транзит.

Водночас не варто забувати, що з березня 2021 року українці, які повертаються з-за кордону, повинні 14 днів перебувати на самоізоляції.

Але звільнити від карантину можуть відразу, якщо під час перетину кордону надати негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до моменту прибуття.

Джерело: Booking.com, Olіmpus.me