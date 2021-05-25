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Факти / Lifestyle / Подорожі
Людмила Грубник |

МАУ анонсувала вильоти за трьома напрямками – де зможуть відпочити українці

авіакатастрофа індонезія

За тиждень до літа, сезону відпусток, авіакомпанія МАУ анонсувала відкриття рейсів до різних куточків світу, з-поміж них – Об’єднані Арабські Емірати, Узбекистан та Греція.

З 30 травня українці зможуть полетіти до столиці Узбекистану Ташкенту. Ціни на квитки стартують від 6 611 грн.

Перед в’їздом до країни необхідно заздалегідь ознайомитися з карантинними правилами, за порушення загрожує відповідальність. Також потрібно перед вильотом роздрукувати та заповнити спеціальну форму.

З 18 червня стартують авіарейси до Греції. Вартість квитка – від 2 396 грн. Для в’їзду необхідно мати негативний ПЛР-тест та медичне страхування, що покриває лікування коронавірусу.

А з 24 червня громадяни України зможуть відвідати місто на півночі ОАЕ Рас-ель-Хайм. Вартість квитка – від 3 812 грн. Для в’їзду до країни потрібні негативний ПЛР-тест і страхування, що покриває лікування коронавірусу.

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Відпустка за кордоном

Влітку 2021 року українці зможуть відвідати низку країн.

З-поміж них – Єгипет, Туреччина, Грузія, Чорногорія, Албанія, Греція.

Детальніше про відпочинок влітку за кордоном 2021 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МАУ

Фото: Depositphotos

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