Укрзалізниця запускає потяг, який з’єднає три туристичні міста на заході України

Укрзалізниці запускає новий потяг сполученням Івано-Франківськ — Ківерці, який прямуватиме через Львів та Луцьк. Цей потяг надасть можливість подорожувати у туристичні міста на заході України без пересадок.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці. Там зазначають, що потяг № 807/808 (Прикарпатський експрес) почне курсувати з 29 травня щоденно, окрім середи.

Сполучення проходитиме через Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Підзамче, Радехів, Стоянів, Горохів та Луцьк. З Івано-Франківська Прикарпатський експрес відправлятиметься о 15.20, а прибуватиме о 23.30 до Луцька та о 23.50 до Ківерців.

З Ківерців потяг почне курсувати 31 травня щоденно, окрім середи та четверга. О 5.14 ранку потяг відправлятиметься з Ківерців, о 5.30 – з Луцьку, а згодом прибуватиме о 13.38 до Івано-Франківська.

Водночас щочетверга Прикарпатський експрес проходитиме за сполученням Львів – Івано-Франківськ. Зі Львова потяг відправлятиметься о 9.59 та проходитиме через міста Стрий, Моршин, Долина та Калуш, а прибуватиме о 13.38.

Також з 2 червня щосереди Прикарпатський експрес почне курсувати між Ківерцями (відправлення о 5.14 ранку) та Львовом (прибуття о 9.51).

Нові потяги за кордон

З 1 червня Укрзалізниця запускає потяги до Угорщини та Австрії. За напрямом Чоп-Захонь вже почали продавали квитки.

Також Укрзалізниця відкрила продаж квитків на два безпересадкові вагони за маршрутом Київ-Відень (Австрія). Більше новин про нові сполучення потягів в Україні та за кордон читайте на сайті Факти ICTV.