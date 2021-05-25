Грузія відкриває для іноземців сухопутні кордони – умови в’їзду

Грузія відкриває сухопутні кордони для подорожувальників з 1 червня. Таке рішення ухвалила Координаційна рада при грузинському уряді.

Потрапити до країни можуть лише ті подорожувальники, які пройшли повний курс вакцинації від коронавіруса або мають свіжий негативний ПЛР-тест.

Тест має буде зроблений не раніше 72 годин до приїзду в Грузію, але якщо ви не маєте довідки про вакцинацію, то у самій країні потрібно знову зробити ПЦР-тест.

Також уряд країни радить мандрувальникам придбати медичне страхування, яке покриває випадки, пов’язані з Covid-19.

До переліку країн, громадяни яких можуть потрапити до Грузії при наявності негативного ПЛР-тесту, а не довідки про вакцинацію додали Канаду, Японію, Кувейт, Південну Корею, Китай, Молдову та Оман.

Греція відкрила кордони

14 травня Греція остаточно відкрила кордони для український мандрівників.

Про умови перетину кордону та усі необхідні документи читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Уряд Грузії