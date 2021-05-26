Укрзалізниця запускає на літній період потяг №204/203 Кривий Ріг – Генічеськ, який також курсуватиме через Мелітополь Запорізької області.

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Як повідомили в прес-службі УЗ, потяг почне курсувати наступного четверга, 3 червня.

– Прекрасна новина для жителів Мелітополя, Генічеська і не тільки. Вже з 3 червня Укрзалізниця запускає на літній період потяг №204/203 Кривий Ріг – Генічеськ, – повідомили в компанії.

Квитки вже можна придбати. Інші деталі в УЗ обіцяють повідомити пізніше.

Потяги на літній період

Також в УЗ запускають потяги на літній період з Чернігова і Сум. Вони вирушатимуть увечері.

Потяг Чернігів (Ніжин) – Одеса з 17 червня курсуватиме непарними числами, а у зворотному напрямку – парними числами.

Потяг Суми – Одеса почне курсувати з 15 червня непарними числами, а у зворотному напрямку (з 16 червня) – парними числами.