Білоруська авіакомпанія Белавіа вимушено скасовує рейси за 12 напрямками в Європі з 27 травня. Компанія не літатиме за цими напрямками до 30 жовтня.

– У зв’язку з наявністю заборон на виконання рейсів з боку низки країн авіакомпанія Белавіа змушена скасувати польоти з 27 травня до 30 жовтня 2021 року за такими напрямками: Варшава, Мілан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлін, Мюнхен, Ганновер, Відень, Брюссель, Барселона, Калінінград, – повідомили в авіакомпанії.

Пасажири можуть або змінити дату вильоту, або повернути повну вартість квитка протягом року.

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У Белавіа також заявили, що така ситуація склалася з незалежних від авіакомпанії причин.

Інцидент із літаком Ryanair

Після екстреної посадки літака авіакомпанії Ryanair 23 травня в Мінську, який летів з Афін до Вільнюса, і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича, низка країн ввела заходи проти Білорусі.

Серед іншого, вони закрили повітряний простір для авіакомпаній країни. Передусім через це постраждала авіакомпанія Белавіа.

Детальніше про закриття повітряного простору для Білорусі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Бєлавіа