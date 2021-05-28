Мексика славиться не тільки своїми пляжами на узбережжі Тихого океану та різноманітним ландшафтом, а й історичними пам’ятками і археологічними зонами. Саме таким місцем є місто Тулум, який народи майя побудували на узбережжі Карибського моря.

На півострові Юкатан стежки вас приведуть до стародавнього міста Тулум. Цей пам’ятник цивілізації майя варто побачити навіть тим, кого історія не дуже цікавить.

Більшість поселень майя не зводили біля моря, Тулум – виняток. Місто було побудовано в XII столітті та проіснувало всього 70 років.

– Тулум – це єдине місто майя, яке іспанські конкістадори застали живим, після того, як всі великі міста цієї цивілізації поглинули джунглі, – розповіла Фактам ICTV генеральний директор туроператора Mexico Experts Travel Ольга Шуплова.

Візитівка півострова Юкатан – підземні сеноти, які свого часу утворилися завдяки дощу. Зовні вони нагадують колодязь, проте враження почнуться, коли зануришся в них – кілометрові лабіринти та черепашки, які стали частиною каменю Льодовикового періоду. Також під водою можна зустріти просторі зали в 100 метрів.

– Коли ти йдеш лабіринтом все далі, він змінюється. Спочатку це вузька частина, а потім величезний зал зі сталактитами та сталагмітами, – сказав інструктор з дайвінгу Андрій Станішевський.

Мексика – це країна, в якій відпочинок гарантовано буде різноманітним. Історичний Тулум або підводний світ печер, який простягається на десятки кілометрів – це лише частина вражень, які привезе з собою турист.

Відпочинок влітку 2021

Влітку 2021 року, крім традиційних Єгипту та Туреччини, туроператори пропонують громадянам розглянути варіанти відпочинку в Болгарії, Тунісі, Албанії, Чорногорії, Домінікані, ОАЕ, на Мальдівах, а також в Хорватії, Сербії та Вірменії.

Також деякі турагентства пропонують відвідати Грецію, Іспанію, Грузію. Де відпочити влітку 2021 року та ціни турів – читайте на Фактах ICTV.