Топ-5 маловідомих цікавих місць у Києві

Майдан Незалежності, Хрещатик, Софія Київська – усі ці чудові пам’ятки добре відомі і киянам, і кожному туристу. 30 травня відзначаємо День Києва, тому Факти ICTV готові розповісти вам про п’ять цікавих та невідомих пересічному туристу місць столиці.

Мечеть Ар-Рахма

Мечеть Ар-Рахма будували протягом 15 років, вона спроектована українським архітектором Олександром Комаровським і виглядає надзвичайно гармонійно та велично.

Також мечеть вміщує в собі до 2 тис. молільників, а ввечері будівля красиво підсвічується.

Якщо ви не сповідуєте іслам, ви все одно можете споглянути усі принади цього місця. До мечеті можна вільно зайти і оглянути внутрішній двір і саму будівлю мечеті, але тільки у час, коли не йде служба.

Якщо ви хочете заглибитись в історію та культуру, ісламознавець зустріне вас і доступно все розповість. Знайти Ар-Рахма не складно, вона розташована на вулиці Лук’янівській, у самісінькому центрі міста.

Там ви точно не були: топ-5 маловідомих і цікавих місць у Києві / 2 фотографии

Київський велотрек

Здавалося б, що незвичайного може бути у спортивному велотреці? Але київський велотрек незвичайний – він розташований у самісінькому центрі міста і оточений старими будівлями.

Зараз це одна з найпопулярніших локацій для крутих фото, а ще велотрек вражає своєю яскравістю і кольоровим оформленням.

Там ви точно не були: топ-5 маловідомих і цікавих місць у Києві / 2 фотографии

Кладовище кранів

Якщо ви поціновувач постапокаліптичних романів, то вам обов’язково треба відвідати кладовище закинутих підйомних кранів.

Неподалік станції метро Видубичі зібрали цілу купу кранів, які вже вийшли з ладу. Потрібно обов’язково відвідати це місце, щоб відчути його надзвичайну атмосферу.

Галерея Парсуна

Слово Парсуна у перекладі з латини означає портрет. У Києві на Подолі є унікальний арт-простір, у якому зібрали найрізноманітніших ляльок, виконаних вручну за допомогою різних технік.

Ляльки у Парсуні веселі й сумні, красиві й страшні, і навіть кумедні, а ретро-інтер’єр створює теплу і водночас вишукану атмосферу.

Там ви точно не були: топ-5 маловідомих і цікавих місць у Києві / 2 фотографии

Будинок Ікскюль-Гільденбанда

На вулиці Шовковичній розташована унікальна споруда у неоготичному стилі.

Палац побудували ще у 1902 році за проектом інженера Миколи Вишневського, а належав він давньому німецькому роду баронів Ікскюль-Гільденбанда, який походить із Бременського архієпископства.

Це ідеальне місце для фотосесії у ретро-сукнях або споглядання унікальних архітектурних рішень. На жаль, потрапити всередину неможливо, адже будівлю кілька разів реставрували.

Натомість можна прогулятися внутрішнім двориком та побачити місце, де були баронські стайні й господарські приміщення, або пройтись навколишніми затишними вулицями.

Куди піти на День Києва

День Києва – чудова нагода відвідати із родиною цікавий святковий захід.

Для того, щоб ви могли краще зорієнтуватись, Факти ICTV підготували для вас афішу заходів на День Києва.

Фото: Жить в Киеве, Parsuna Art Space, Depositphotos