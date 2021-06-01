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Софія Зінов'єва |

Україна відкриває пряме авіасполучення з Саудівською Аравією

Україна відкриває пряме авіасполучення з Саудівською Аравією

Україна відкриває пряме авіасполучення з Саудівською Аравією, повідомило Міністерство інфраструктури.

На український ринок виходить авіакомпанія Flynas, яку впродовж останніх п’яти років визнавали найкращим лоукостом Близького Сходу.

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Раніше Україна не мала прямого авіасполучення із Саудівською Аравією. Щоб дістатись Ер-Ріяда необхідно було здійснювати пересадку у Стамбулі, Дубаї або Досі.

– Ми прагнемо, щоб Україна стала великим міжнародним авіахабом, і такі кроки роблять нас ближчими до цієї мети, – зазначив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Мережа регіональних авіахабів

За програмою Велике будівництво в Україні має з’явитись мережа регіональних авіахабів до якої увійдуть 16 регіональних аеропортів.

На даний момент триває реконструкція аеропортів Рівного, Херсона, Ужгорода, Чернівців, Вінниці, Житомира, Полтави та Кривого Рогу.

18 травня авіакомпанія Роза Вітрів продала перші квитки на внутрішній рейс із Києва до Кривого Рогу.

Джерело: Мінінфраструктури

Фото: Pexels

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