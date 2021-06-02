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Софія Зінов'єва |

До України літатиме новий німецький лоукостер – ціни та напрямки

авіакатастрофа індонезія

У вересні до України почне літати новий лоукостер. Німецька авіакомпанія Eurowings здійснить перший рейс до Києва 1 вересня.

Літак сполучить столицю України з Дюссельдорфом. Надалі регулярні рейси відбуватимуться по понеділках, середах і п’ятницях.

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Вартість квитку в одну сторону за стандартним тарифом становить від 39,99.

Реєстрація на рейси відбуватиметься онлайн, але якщо пасажир купить найдешевший квиток, то реєстрація в аеропорту коштуватиме 3-5.

Авіасполучення з Саудівською Аравією

Міністерство інфраструктури повідомило, що Україна відкриває пряме авіасполучення з Саудівською Аравією.

Країни з’єднуватиме авіакомпанія-лоукостер Flynas. Раніше до Саудівської Аравії можна було потрапити лише з пересадкою у Стамбулі, Дубаї або Досі.

Натомість точна дата запуску нових рейсів поки точно невідома.

Фото: Depositphotos

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