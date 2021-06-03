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Факти / Lifestyle / Подорожі
Софія Зінов'єва |

SkyUp запускає прямі рейси з Києва до грецьких островів

SkyUp

Авіакомпанія SkyUp з 5 червня запускає прямі рейси на грецькі острови Корфу, Родос та Іракліон.

5 червня літак сполучить Корфу та Києв, спочатку рейси здійснюватимуться щосуботи, а потім додадуть вильоти  щопонеділка та щосереди.

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На Родос SkyUp літатиме щонеділі, починаючи з 6 червня. Пізніше додадуться регулярні рейси по вівторках та четвергах.

На Іракліон можна буде потрапити з 12 червня та щопонеділка, щосереди, щосуботи і щонеділі в подальшому.

У SkyUp повідомили, що через кілька тижнів плануються щоденні вильоти до Грецьких островів.

Новий лоукостер в Україні

З вересня в Україні починає роботу нова авіакомпанія-лоукостер Eurowings.

1 вересня відбудеться перший рейс з Києва до Дюссельдорфу, а надалі польоти відбуватимуться по понеділках, середах і п’ятницях.

Деталі про ціни Eurowings та правила компанії читайте на сайті Фактів ICTV.

Джерело: SkyUp

Фото: Depositphotos

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