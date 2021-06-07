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Факти / Lifestyle / Подорожі
Валентина Чорна |

Де відпочивали українці у травні: 10 популярних напрямків

Анталия

Найпопулярнішими міжнародними напрямками серед пасажирів міжнародного аеропорту Бориспіль у травні стали курорти Єгипту, Туреччини та ОАЕ.

Про це повідомила прес-служба аеропорту на офіційній сторінці у Facebook.

Трійку популярних міжнародних напрямків очолили Анталія, Шарм-ель-Шейх і Хургада.

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Також у десятку увійшли Стамбул, Даламан, Дубай, Бодрум, Амстердам, Тбілісі та Анкара.

Де зможуть відпочити українці влітку 2021

Авіакомпанія МАУ анонсувала відкриття рейсів до Об’єднаних Арабських Еміратів, Узбекистану та Греції.

До Узбекистану українцям дозволено летіти з 30 травня. Ціни на квитки стартують від 6 611 грн. З 18 червня відкриються авіарейси до Греції, а з 24 червня громадяни України зможуть відвідати місто на півночі ОАЕ Рас-ель-Хайм.

Фото: Depositphotos

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