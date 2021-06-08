Кращі пляжі Києва 2021 – де купатися

Щоб позасмагати та скупатися, не обов’язково їхати на моря за кордон або в Одесу. У Києві також є свої пляжі та річка Дніпро.
Деякі пляжі є доволі пристойними для відпочинку й навіть здобули міжнародну відзнаку Блакитний прапор. У 2021 році на отримання екологічної нагороди претендують аж 9 із них, які є муніципальними.
Факти ICTV розкажуть вам про найкращі пляжі у Києві в 2021 році, де можна позасмагати та скупатися.
Дитячий
Тут завжди буде бігати купа діток у супроводі своїх батьків та рідних. Тому якщо вас не бентежить шум, то вам сюди. Пісок чистий, багато сміттєвих баків, є прокат шезлонгів, парасоль та іншого приладдя для пляжного відпочинку. Є кілька магазинчиків, де можна купити воду або щось перекусити.
Ціна: безкоштовно.
Де розташований: доїхати можна на метро до станції Гідропарк, пляж розташований праворуч від Венеційського мосту.
Молодіжний
Чистий пісок, річка, сміттєві баки, парасолі, шезлонги та неодноразове нагородження відзнакою Блакитний прапор – це все про пляж Молодіжний. Тут часто відпочивають компаніями. Розваг тут не надто багато, але позасмагати та скупатися точно можна.
Ціна: безкоштовно.
Де розташований: добиратись так, як до пляжу Дитячий – до станції метро Гідропарк. Потрапити туди ви можете, звернувши від Венеційського мосту ліворуч.
Маячок Beach Club
Якщо ж ви не готові ризикувати, відвідуючи безкоштовні пляжі, то можна відвідати платний комплекс. Тут асортимент послуг буде ширшим: шезлонги, парасолі, аніматори, водні лижі чи скутер. У пляжному комплексі можна розважитись і самим, і з дитиною.
Ціна: діти до 13 років – безкоштовно, дорослі – 100-200 грн.
Де розташований: вулиця Лютнева, 58-а. Громадським транспортом до пляжного комплексу не доїдеш. Проте якщо ви на автомобілі, то від станції метро Видубичі варто їхати Столичним шосе до вулиці Лютневої. Орієнтир – яхт-клуб Маячок.
Золотий
Ще один пляж, який неодноразово був нагороджений відзнакою Блакитний прапор. Найчастіше це малолюдний пляж. Доволі чистий, є кабінки для переодягання й туалети.
Кафе та ресторанів тут не знайдете. Проте, щоб скупатись, позасмагати й помилуватися чудовим видом на Дніпро – це чудовий варіант.
Ціна: безкоштовно.
Де розташований: варто проїхати на метро до станції Гідропарк. Пляж розташований біля мосту Патона.
Дніпровська Рив’єра
Ще один із пляжів столиці, який має не лише чистий пісок та доступ до річки, але і свій басейн. Є звичний асортимент: шезлонги та парасолі. Також дорослі й діти можуть спробувати покататися на різних видах водного транспорту: скутерах, гідроциклах. Тут часто проводять концерти.
Ціна: безкоштовний вхід, шезлонги – 200-250 грн.
Де розташований: вулиця Лютнева, 65. Від станції метро Видубичі варто їхати Столичним шосе. Громадський транспорт до пляжу не їде.
Пуща-Водиця
Якщо ви хочете не тільки скупатися, але і посмажити шашлик, то Пуща-Водиця буде для вас ідеальним варіантом. Тут є альтанки, чисте повітря та вода.
Якщо ви із тих людей, які цінують гарно проведений час із друзями біля водойми, то цей пляж уже вас зачекався.
Ціна: безкоштовно.
Де розташований: від станції метро Академмістечко варто пересісти на тролейбус №30 до вулиці Юнкерової.
Пляжів та комплексів, щоб відпочити біля води, у Києві та в передмісті вистачає. Залишається лише обрати, який вам найбільше до вподоби, та насолоджуватися відпочинком.