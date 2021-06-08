Албанія вирішила скасувати всі карантинні обмеження для іноземних туристів на літній період. Тепер після в’їзду не потрібно надавати жодних документів щодо Covid-19.

Так, для відвідування країни наразі не потрібен ПЛР-тест на коронавірус, тест на антитіла або паспорт вакцинації. Також скасована обов’язкова 14-денна самоізоляція після приїзду до Албанії.

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Водночас іноземним туристам рекомендують дотримуватися соціальної дистанції в аеропортах, щоб запобігти поширенню хвороби.

Крім того, з наступного тижня літні медичні центри, розташовані у 29 місцях по всій країні, пропонуватимуть туристам швидкі тести на Covid-19.

Зазначимо, в Албанії різко скоротилася захворюваність і смертність від коронавірусу минулого місяця. Кількість хворих становить менш як 300 осіб, а протягом декількох днів не було жодного випадку смерті від Covid-19.

Відпустка за кордоном

Влітку 2021 роки українці зможуть відвідати низку країн.

Серед них – Єгипет, Туреччина, Грузія, Чорногорія, Албанія, Греція.

Детальніше про відпочинок влітку за кордоном 2021 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Euractiv