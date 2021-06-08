Нарешті в Україні літо – час відпочинку і подорожей. Але куди ж поїхати? Особливо тим, у кого немає часу та можливості вирушити в довготривалу відпустку? Ну, звісно, ж на озера, які все частіше стають альтернативою морю для українців.

В Україні понад 20 тис. озер. Вони розкидані у заплавах річок, у морських затоках та високо в горах. Факти ICTV розкажуть вам про найкращі озера в Україні.

Коростишівський кар’єр

Зокрема популярним місцем відпочинку є Коростишівський кар’єр у Житомирській області. Місцеві екологи стверджують, що блакитна вода у цьому озері є найчистішою з усіх водойм області. Вона надходить з підземних джерел і збагачена радоном, який лікує суглоби і кістки.

Проте біля нього відсутня інфраструктура, хоча є альтанки, під якими можна навіть палити багаття. Заночувати біля кар’єру теж буде пробламетично, адже єдиний готель, який там був – не працює. Тому відпочити тут можна хіба що з наметом.

Озеро Горищиха

Якщо ж вам потрібен елементарний комфорт і щоб недалеко від Києва, то можна поїхати в Пущу-Водицю на озеро Горищиха. За 100 грн тут можна покататись на катамарані або інших видах водного транспорту.

Тут можна не лише позагорати та покупатись, але і ще посмажити шашлики та провести гарно час компанією.

Шацькі водойми

Шацькі озера у Волинській області дуже цікавий варіант.

Там є можливість не лише позасмагати, але й поплавати на байдарках, покататись на велотреках або на раритетному позашляховику Газ-69.

Найдешевша кімната в приватному секторі обійдеться у 100-200 грн.

У готелях же ціни за номер учетверо вищі. Звичайний двомісний стандарт обійдеться у 800 грн, номер де-люкс – до 2,5 тис. грн.

Лемурійське озеро

У Херсонській області є знамениті рожеві озера. Одне із них – Лемурійське. Окрім неймовірної краси водойми, більше тут нічого і немає. Інфраструктура майже відсутня, жодного готелю та лише одне кафе.

Щоб переночувати, відпочивальники зазвичай винаймають кімнати в будиночках місцевих жителів, які гордо їх називають екодомами.

Проте озеро має надзвичайні лікувальні властивості через концентрацію солей і мінералів у воді.

Генічеське озеро

Поряд біля затоки Сивач на північ від Арабатської стрілки є Генічеське озеро, яке дуже цінується своїми неймовірними глинами – блакитними та чорними. Вони допомагають лікувати суглоби.

Солотвино

А цей курорт на Закарпатті відрізняється від усіх своїми термальними водами. Там температура води комфортна для людини.

Також там озера з великою концентрацію солі у воді, якої навіть більше, ніж у Мертвому морі.

Тому не обов’язково обирати винятково тільки море та закордон, можна і чудово відпочити біля озер в Україні.

Також в Україні можуть запустити річкові туристичні маршрути Дніпром до Канева та Чорнобиля.