Кращі пляжі Затоки 2021 – де купатися

Затока вважається одним із найвідоміших курортів Одеської області. У це селище їдуть відпочивати до моря з усієї країни. Затока розташована на Будацькій та Кароліно-Бугазькій косах, які відділяють Чорне море від Будацького та Дністровського лиманів.

Селище є чудовим місцем для відпочинку з сім’єю та друзями. Туристичний бізнес там продовжує активно розвиватись.

Тому Факти ICTV розкажуть вам, які пляжі Затоки найкращі.

Пляж Лиманського району

Цей пляж вважається найширшим у Затоці – відстань від моря може сягати до 150 м. Це дозволяє відпочивальникам мати достатньо вільного простору та зберігати дистанцію, що є доволі важливим у нинішніх епідеміологічних умовах.

Пляж доглянутий та чистий, вхід до моря переважно пологий, що важливо для тих, хто не вміє плавати, та родин із дітьми. Медузи у водоймі трапляються рідко, проте вистачає водоростей.

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Більшість готелів та турбаз розміщені недалеко від моря. Є кафе, ринок, клуби, велика кількість магазинчиків, туалетні кабінки та різноманітні атракціони.

Де розташований: Лиманський район розташований майже одразу на в’їзді у Затоку, дістатись до нього можна, рухаючись бульваром Золотий берег.

Точка на карті: пляж Лиманського району

Пляж Сонячного району

Цей пляж не такий чистий, як у Лиманському районі, проте тут теж є свої плюси. Він доволі спокійний та має неподалік від моря бази відпочинку.

Також тут є великі камені, які можуть слугувати чудовим реквізитом для фотосесії. Пісок, щоправда, трохи брудніший, а у воді часто трапляються медузи. Тож варто бути обережним.

Де розташований: варто рухатись автошляхом Р70 до Підйомного мосту, на під’їзді до нього і розташувався пляж.

Точка на карті: пляж Сонячного району

Пляж Центрального району

Якщо ви хочете не лише покупатись та позасмагати, то варто відвідати пляж Центрального району. Він вважається найвужчим у Затоці. Тому людей зазвичай тут багато.

Проте на цьому пляжі найбільше розваг – атракціони, ринок, кафе, ресторани, клуби, магазини. Різних закладів тут у рази більше, ніж у Лиманському районі. Тому, якщо ваша ціль не лише покупатись та позасмагати, то вам однозначно сюди.

Невеличким плюсом буде впорядкована та чиста Центральна алея, яка пролягає неподалік від пляжу.

Де розташований: треба рухатись автошляхом Р70 та переїхати через Підйомний міст – одразу за ним розмістилась наша точка призначення.

Точка на карті: пляж Центрального району

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Пляж на Будацькій косі

Якщо розваги та шум вам не цікаві, ви прихильник набагато спокійнішого відпочинку і зазвичай надаєте перевагу диким пляжам, то варто завітати на Будацьку косу.

Людей тут зустрінеш мало, хіба що рибалки та туристи з наметами. Додаткових розваг теж немає – лиш пісок та море.

Для тих, хто хоче лиш спокійно позасмагати та покупатись – це ідеальний варіант.

Де розташований: щоб дістатись до Будацької коси, потрібно проїхати через усю Затоку автошляхом Р70 і далі їхати вулицею Приморською.

Точка на карті: пляж на Будацькій косі

Затока рада зустрічати будь-якого туриста – активного, з дітьми чи того, хто любить тишу. І пляжі облаштовані так, щоб кожен залишився задоволеним.