Вже незабаром українців чекають додаткові вихідні з нагоди Трійці та Дня Конституції України. Це чудова можливість для відпочинку, подорожей за кордон та нових емоцій.

Факти ICTV дізналися, куди можна поїхати за кордон на три вихідні, а керівник відділу розвитку напрямків Join Up Катерина Артюх розповіла, скільки це коштуватиме.

Грузія

Найпопулярнішими містами серед туристів є Батумі та Тбілісі. Саме сюди варто поїхати для того, щоб насолодитися грузинською атмосферою.

Триденний тур до Батумі на одну особу при двомісному проживанні з перельотом, трансфером та медичною страховкою коштуватиме від 5 970 грн. В цю вартість також входять сніданки.

Ціна туру в Тбілісі з аналогічними умовами стартує від 8 800 грн. Проте за екскурсії по місту та інші розваги доведеться доплачувати.

Для в’їзду українцям не потрібна віза, але всі туристи повинні мати негативний ПЛР-тест, зроблений не більш ніж за 72 години до прибуття. Крім цього, доведеться зробити повторний тест через три дні перебування в Грузії.

Туреччина

За словами туроператорів, турецькі курорти Егейського узбережжя (Ізмір, Бодрум та Даламан) є досить бюджетними варіантами літнього відпочинку. Ціни на триденний тур в одне з цих міст стартують від 4 300 грн з урахуванням сніданків.

Відпочинок all inclusive в Анталії коштуватиме одному туристу від 5 040 грн. Також завантажені рейси до Стамбулу, куди можна полетіти на три дні за 7 4000 грн.

Для в’їзду в Туреччину туристам необхідно показати негативний результат ПЛР-тест, зроблений не більше, ніж за 72 години до перетину кордону.

Але згідно з новим правилам тест не буде потрібним, якщо пасажир надасть документ про вакцинацію від коронавірусу або довідку про одужання.

Греція

Також українських туристів приймає Греція, де можна обрати відпочинок на одному з островів: Корфу, Криті чи Родосі.

Вартість подорожі до Родосу становить від 6 400 грн за одну людину, а на острові Крит можна відпочити за 5 160 грн.

Трішки дорожче туристам доведеться заплатити на триденний відпочинок на острові Корфу – від 9 630 грн.

Всі ціни вказані з урахуванням перельоту, трьохденного проживання, сніданків, трансферу та медичного страхування.

Нещодавно Греція змінила правила для в’їзду та скасувала обов’язкову самоізоляцію. За день до вильоту туристам необхідно заповнити спеціальну форму, а також надати довідку про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 72 години до вильоту або довідку про одужання.

Кіпр

Останнім часом зростає попит на Кіпр, оскільки за минулий рік українці справді скучили за Європою.

Ціни на подорож до цього острову стартують від 6 400 грн з урахуванням перельоту, проживання, медичної страховки та сніданків в готелі.

Туроператори радять туристам відвідати такі курорти як Айя-Напу, Пафос, Лімассол, Протарас, Ларнаку. Саме там можна насолодитися неймовірними видами Середземного моря.

Українцям для вильоту до Кіпру потрібно зробити тест на коронавірус. А його результат завантажити на платформу Cyprus Flight Pass.

Власникам біометричного паспорту віза на Кіпр не потрібна, інші мають отримати електронну про-візу у Посольстві Кіпру в Україні.

Чорногорія

Ще одним варіантом для відпочинку є Чорногорія, яка відкрила свої кордони минулого літа. Якщо вас приваблюють мальовничі пейзажі та історичні місця, то вам варто відвідати місто Котор.

Триденний тур до Чорногорії на одну людину коштуватиме від 4 650 грн. Але сюди не входить харчування. За словами туроператорів, в цій країні поширене проживання у віллах, де в кожному номері є кухонний блок з плитою.

Для в’їзду в Чорногорію туристам необхідно мати негативний ПЛР-тест, зроблений за 48 годин до перетину кордону, або тест на антитіла (класа IgG), зроблений не пізніше 30 днів.

Куди поїхати у відпустку влітку 2021

Влітку 2021 року для українців значно розширився список країн для відпочинку. Крім традиційних Єгипту та Туреччини, туроператори пропонують громадянам розглянути варіанти відпочинку в Болгарії, Тунісі, Албанії, Чорногорії, Домінікані, ОАЕ та інших країнах.

Куди поїхати у відпустку влітку 2021 та як заощадити на відпочинку – читайте на Фактах ICTV.