Готелі у Генічеську вже приймають своїх перших туристів і поки тримають ціни на рівні середніх, хоча у пік сезону планують підвищення.

За номер класу люкс – 1 850 грн на двох. Хоча житло у місті можна знайти і значно дешевше.

Арабатську стрілку з різних боків омивають Азовське море та озеро Сиваш. Таке поєднання робить тутешнє повітря в буквальному сенсі цілющим.

Розваги на косі – на будь-який смак та розмір гаманця. Лимани та протоки можна побачити на каяках або сапах.

Є чим тут і розважити малечу. Тут живуть страуси, лемури і лами. Всього більше 100 видів птахів та тварин. Один з найбільших приватних зоопарків в Україні знаходиться саме на Арабатській стрілці у селищі Щасливцеве.

Квиток для дорослих – 250 грн, для дітей – 200 грн. Також за 250 грн можна придбати на яєчню страусине яйце

Місцеві готелі пропонують і більш сімейний відпочинок. Є номери-апартаменти з кухнею саме для великих родин із дітьми. Такий номер з додатковою кімнатою на шістьох буде коштувати вже 3,7 тис. грн на всіх.

Азов – це ще й унікальна місцева кухня для любителів рибних делікатесів. Початок сезону співпадає з виловом катрану, піленгасу та камбали. Все це можна спробувати у місцевій таверні в грецькому стилі.

Принцип місцевої локальної кухні – аби продукти не були вирощені або вироблені далі ніж за 300 кілометрів. Середній чек на людину у ресторані – 200 грн.

Поруч є декілька озер з йодованою та насиченою гліцерином водою, що актуально для жінок та дівчат. Навколо – зони відпочинку із шезлонгами. Вхід – 200 грн.

Джарилгач – другий за довжиною острів України. Якщо ви прагнете комфорту, вам на узбережжя. Навпроти острова, популярний серед українців курорт, Скадовськ.

Місцевий готель має власну територію, лазню, водні гірки та спортзал. Номер стандарт розраховано на родину з двома дітьми.

Провести цікаво час усією родиною можна на місцевих Таврійських хуторах. Мальовничий природний парк розташувався на 100 гектарах лісів, степів та озер. Тут можна порибалити, покататися на конях і навчитися давніх ремесл.

Тут розкажуть, як карбували перші гроші, зварять з вами мило і навчать обирати мед. Особлива гордість місцевих майстрів – це відновлений рецепт славнозвісного бекмесу – варення з кавунів.

Більше половини українців не планують відпустку

Кожен другий українець відмовиться від відпочинку в 2021 році. Такими є результати опитування компанії Оперативна соціологія.

Так, із 2 104 респондентів, яких опитали 13-19 травня, більше половини (51,9%) не планують відпустку в 2021 році.

82,1% українців свою останню відпустку провели в Україні. 47% відпочивали вдома. 24,9% із опитаних респондентів не покидали межі своєї області.