Відпочинок за кордоном можуть собі дозволити не всі, але це не привід відмовлятися від подорожей.

В Україні є багато місць, куди можна поїхати на вихідні для того, щоб перезавантажитися та набратися сил.

Куди поїхати на відпочинок в Україні на три вихідні – читайте на Фактах ICTV.

Яремче

Це туристичне місто в Івано-Франківській області, що розкинулося в долині річки Прут. Якщо вам подобаються гори і ви хочете познайомитися з гуцульськими традиціями, тоді Яремче вам сподобається.

Однією з головних пам’яток міста є водоспад Пробій, також варто прогулятися стежкою Довбуша та відвідати музей Карпати в мініатюрі.

А любителі екстремального відпочинку можуть спробувати рафтинг стрімкою гірською річкою Прут або поїздку на джипі чи квадроциклі на вершину гори Маковиця. Там на однойменній полонині можна знайти справжню карпатську сироварню, зайти на дегустацію, а також придбати місцеві овечі сири.

Як дістатися: до Яремчі можна доїхати автобусом, ціни на квитки стартують від 500 грн.

Також можна доїхати потягом до Івано-Франківська, дорога від Києва займе до 10 годин. А квитки коштують від 240 грн. Після приїзду доведеться їхати автобусом до Яремче (+ 1,5 години та 70 грн).

На власному авто дорога до Яремчі займе близько 11 годин.

Де зупинитися: в Яремче є досить великий вибір готелів. Ціни за двомісний номер на одну ніч стартують від 400 грн.

Чернівці

Це місто називають українським Парижем, оскільки туристів вражає його унікальна архітектура та культурна спадщина. Старовинні вулички, бруківка, сотні історичних пам’яток, сувенірні крамнички та маленькі дворики роблять атмосферу Чернівців особливою.

Головною пам’яткою міста є Чернівецький університет або резиденція митрополитів. Цю будівлю ще називають українським Гоґвортсом.

Також варто прогулятися турецькою площею, побачити Будинок-корабель, завітати на вулицю Кобилянської та Ринкову площу. У місті є багато музеїв, релігійних споруд та затишних кафе.

Як дістатися: з Києва квиток на потяг коштуватиме від 270 грн (їхати 9-11 годин), за автобус доведеться заплатити від 400 грн (їхати близько 10 годин).

Власним транспортом можна доїхати за 8 годин.

Де зупинитися: в Чернівцях добре розвинена інфраструктура. Ліжко-місце на добу в хостелі обійдеться від 120 грн, однокімнатна квартира подобово від 300 грн, стандартний двомісний номер у невеликому готелі від 240 грн за добу.

Кам’янець-Подільський

Це старовинне місто, куди можна поїхати на відпочинок з сім’єю та друзями. Головною пам’яткою Кам’янець-Подільського є фортеця, яка була заснована в кінці XIV століття. Вона височіє на скелястому півострові в каньйоні річки Смотрич.

Але крім цього, в місті варто подивитися на міст Стрімка лань (найвищий міст України), Руську браму, прогулятися затишним сквером Лебедине озеро та помилуватися Смотрицьким каньйоном.

Також можна поїхати до Хотинської фортеці, яка розташована за 30 км від міста. Це історичне місце з гарною природою та видом на Дністер.

Як дістатися: доїхати до Кам’янця-Подільського з Києва потягом можна в середньому за 250-300 грн. Ціни на автобус стартують від 400 грн.

На своєму авто потрібно їхати близько 6 годин.

Де зупинитися: оренду кімнат, будиночків і квартир подобово в Кам’янець-Подільському пропонують широко. За 350 грн можна зняти однокімнатну квартиру, а за 150 грн – кімнату в хостелі на ніч.

Одеса

Це одне з найколоритніших міст України, куди постійно хочеться повертатися. В Одесі можна знайти розваги на будь-який смак та бюджет.

Кожному туристу обов’язково треба прогулятися Дерибасівською, міським садом, Приморським бульваром до Тещиного мосту та побачити знамениті Потьомкінські сходи. Крім цього, в Одесі є багато музеїв, фортець та храмів.

Ну і звичайно ж, можна полежати на пляжі та помилуватися морськими пейзажами. Серед молоді популярним є пляж Аркадія з нічними клубами та барами, а для більш спокійного відпочинку підійдуть Відрада і Ланжерон.

Для повноти вражень можна спуститися під землю – в Одеські катакомби.

Як дістатися: з Києва квиток в один бік на поїзд коштуватиме від 300 грн, за автобус доведеться заплатити від 400 грн. На авто час у дорозі займе 6 год.

Де зупинитися: ціни на готелі в Одесі трохи дорожчі, ніж в інших курортних містах, проте можна знайти і бюджетні варіанти для проживання. В середньому двохкімнатна квартира в Одесі на добу коштує від 500 грн.

Куди можна поїхати на море в Україні

В Україні легко можна знайти гідну альтернативу заморським курортам. Більше того, у нас є безліч варіантів для бюджетного відпочинку біля моря.

Куди краще поїхати на море в Україні у 2021 році – читайте на Фактах ICTV.