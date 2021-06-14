Укрзалізниця додала ще один напрямок до моря, нічний-швидкісний потяг сполученням Одеса-Житомир курсуватиме вже з 1 липня.

Про це повідомили в прес-службі УЗ та зазначили, що потяг № 132/131 курсуватиме по непарних числах та проходитиме через Вінницю.

Із Житомира потяг вирушатиме о 23.15, у Вінниці зупинятиметься о 02.12, а у Одесі вже буде о 09.29.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 12.27, у Вінниці зупиняється о 19.25, і до Житомира прибуває о 22.10.

Також передбачені зупинки на станціях Козятин, Рахни, Вапнярка, Подільськ та інші, продаж квитків вже стартував.

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