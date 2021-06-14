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Софія Зінов'єва |

Укрзалізниця призначила додатковий потяг до моря – напрямок та розклад

Укрзалізниця

Укрзалізниця додала ще один напрямок до моря, нічний-швидкісний потяг сполученням Одеса-Житомир курсуватиме вже з 1 липня.

Про це повідомили в прес-службі УЗ та зазначили, що потяг № 132/131 курсуватиме по непарних числах та проходитиме через Вінницю.

Із Житомира потяг вирушатиме о 23.15, у Вінниці зупинятиметься о 02.12, а у Одесі вже буде о 09.29.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 12.27, у Вінниці зупиняється о 19.25, і до Житомира прибуває о 22.10.

Також передбачені зупинки на станціях Козятин, Рахни, Вапнярка, Подільськ та інші, продаж квитків вже стартував.

Відпочинок біля моря в Україні

Якщо ви вирішили відпочити на морі в Україні і підбираєте собі найкраще місце для цього, радимо звернути увагу на Генічеськ, Скадовськ та Джарилгач.

Ці курортні містечка відрізняються від найвідоміших місць для відпочинку більш демократичними цінами та меншим напливом людей.

Детальніше про ціни на морський відпочинок в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Dreamstime

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