Відпочинок у горах теж може стати чудовим способом провести відпустку або вихідні. Не все ж на море їздити!

Але що робити, якщо ніколи не були у походах? Звичайно, підготуватись та піти нескладним маршрутом. Бо обравши напрямок для професіоналів, ви не те що не здолаєте шлях, але можете й зовсім відмовитись від такого відпочинку у майбутньому.

Тому Факти ICTV розкажуть вам про маршрути для новачків та як правильно підготуватись до походу.

Маршрути в Карпатах для новачків

Хребет Кострича

Дистанція: 18 км

Найвища точка: 1 586 м

Складність: легка

Маршрут: Кривопільський перевал – полонина Веснарка – хребет Кострича – село Красник.

Щоб дістатись до початкової точки маршруту з Києва, варто доїхати потягом до Ворохти. А звідти пересісти на автобус Ворохта-Верховина, який довезе вас до Кривопільського перевалу.

Рухатись варто від початкової точки повз зони відпочинку. Далі, минаючи хатинки – стежкою, яка веде вгору. Потім через ліс можна потрапити на полонину Веснарку.

Це доволі простий маршрут, який не вимагає спеціальної фізичної підготовки. Якщо захотіти, його можна пройти навіть із дітьми.

Шлях спокійно долається за один-два дні. Тут можна помилуватись гірськими краєвидами, насолодитись шумом річок та скуштувати чорниці. А також зробити купу фото на фоні Чорногірського хребта із Говерлою.

Перед останньою точкою маршруту можна наштовхнутися на хатинку-сироварню та скуштувати справжню карпатську бринзу.

Писаний камінь

Дистанція: 16 км

Найвища точка: 1 224 м

Складність: легка

Маршрут: Буковецький перевал – гора Писаний камінь – село Верхній Ясенів.

Доїхати до початкової точки маршруту з Києва можна автобусами з пересадками. Зі столиці регулярно курсують рейси до Косова, а там вже варто пересісти на транспорт, що довезе вас до села Буковець.

Маршрут доволі простий, і його можна пройти за один-два дні. Для туриста-початківця, який ніколи не був у походах – це буде чудовим варіантом.

Рухаючись від Буковецького перевалу вгору, ви натрапите на стежку, що веде у ліс. Нею можна буде піднятись на найвищу точку, де ви побачите великі брили із каменів. Це і є Писаний камінь.

Чого там тільки немає! Свої художні витвори та мальовані згадки на Писаному камені намагається залишити ледь не кожен турист. Хто знає, можливо, там можна знайти щось цікаве і для себе?

Також буде цікаво пройти маршрут разом із другою половинкою і залишити так зване послання майбутнім шукачам пригод.

А поки добираєтесь до Писаного каменя та спускаєтесь з нього, можна насолодитись природою, красою гірських полонин та запахом лісу.

Кожен маршрут є надзвичайно простим. Проте якщо це ваш перший похід, то варто все ж взяти із собою більш досвідченого друга чи знайомого.

Як підготуватись до походу та що брати із собою

Якщо ви зібрались у похід, то пам’ятайте, що у будь-якому випадку доведеться дуже багато ходити. Тому непогано було б збільшити ваше звичне фізичне навантаження та спробувати більше виходити на прогулянки. Тоді похід не буде таким великим стресом для м’язів.

Із собою варто взяти:

Туристичне спорядження: карта, намет, наплічник, спальник, каремат, телескопічні палиці, компас.

карта, намет, наплічник, спальник, каремат, телескопічні палиці, компас. Одяг та взуття: дощовик, трекінгові черевики або кросівки з товстою підошвою, легкі спортивні штани, шорти, 2-3 футболки, білизна, одяг для сну, кофта, рукавички, вітровка, головний убір, звичайні та вовняні шкарпетки.

дощовик, трекінгові черевики або кросівки з товстою підошвою, легкі спортивні штани, шорти, 2-3 футболки, білизна, одяг для сну, кофта, рукавички, вітровка, головний убір, звичайні та вовняні шкарпетки. Аптечку: бинт, вата, лейкопластир, перекис водню, антисептик, жарознижувальні, знеболювальні, активоване вугілля, ліки від застуди та від болю у серці.

бинт, вата, лейкопластир, перекис водню, антисептик, жарознижувальні, знеболювальні, активоване вугілля, ліки від застуди та від болю у серці. Набір посуду: миска, чашка, виделка, ложка та ніж. Краще брати металеві.

миска, чашка, виделка, ложка та ніж. Краще брати металеві. Засоби особистої гігієни: зубна паста, щітка, туалетний папір, вологі серветки, мило. Мило та пасту можна купити у міні-форматі.

зубна паста, щітка, туалетний папір, вологі серветки, мило. Мило та пасту можна купити у міні-форматі. Засіб від комарів та сонцезахисний крем.

Мобільний телефон, портативний зарядний пристрій (за можливості), паспорт, гроші.

Документи та цінні речі краще зберігати у водонепроникному чохлі.

Похід у гори – це відповідальний крок. Але варто тільки піти на нього, як уже без подібних пригод у Карпатах ви не зможете жити.