З кожним роком кількість велосипедистів у Києві збільшується. В теплу пору року цей вид транспорту стає одним з найпопулярніших варіантів активного відпочинку.

У місті є чимало мальовничих місць, куди можна поїхати на двоколісному залізному коні. Серед найпопулярніших веломаршрутів Києва можна виокремити: Поділ, Труханів острів, Оболонську набережну, парк КПІ та ВДНГ.

Якщо у вас немає власного велосипеда, у Києві є чимало пунктів, де можна взяти його напрокат та чудово провести свій вільний час.

Факти ICTV підготували добірку найкращих велосипедних маршрутів Києва.

Оболонська набережна

Це місце досить популярне серед велосипедистів. Набережна розташована у новій частині житлового масиву Оболонь.

Рівна асфальтована дорога, чудовий краєвид та свіже повітря стануть запорукою прекрасного відпочинку. Далі можна відвідати парк Наталка, покататися асфальтованою доріжкою та посидіти біля річки. Після цього варто проїхати до парку Сад каменів та перепочити біля фонтану.

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Труханів острів

Влітку це місце перетворюється в одне з найулюбленіших місць для відпочинку. Дістатися до нього можна через Пішохідних міст, з якого відкривається чудовий краєвид на місто.

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З Труханового острова можна дістатись до Поштової площі та арки Дружби народів. Цей простий маршрут чудово підійде тим, хто тільки починає відкривати для себе такий вид активного відпочинку.

Поділ

Починати цей маршрут варто з Майдану Незалежності. Проїхавши Володимирський узвіз, можна дістатися Пішохідно-велосипедного мосту та виїхати на Андріївський узвіз.

З цієї точки можна поїхати на Контрактову площу та відвідати затишний парк Самосад. Цей маршрут досить зручний, тому що має доволі багато спусків.

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Парк КПІ

Цей доволі тихий парк чудово підійде для велопрогулянки. Розташований він біля метро Політехнічний інститут.

У парку є велосипедні доріжки та затишні алеї, де можна перепочити.

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Найдовша велосипедна доріжка утворює в парку замкнуте коло, довжина якого становить два кілометри.

ВДНГ

Територія чудово облаштована для поїздки на велосипеді. Рівні дороги ідеально підійдуть для новачків. На ВДНГ розташовано велопрокат, який пропонує одразу декілька маршрутів.

Їх можна обрати залежно від рівня складності поїздки.

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Велика територія комплексу оснащена велосипедними доріжками. Там можна відпочити біля штучних водойм, проїхати біля кінного поля, подивитись на статуї й будівлі в стилі радянського ампіру та оглянути Водонапірну башту.

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З цієї точки можна виїхати на Маршрут здоров’я, який виведе до Голосіївського парку.

Де можна орендувати велосипед

Наразі в Києві існує декілька популярних сервісів, де можна орендувати велосипед. Серед відомих можна виокремити – Veliki.ua, Велооренда та Велократія. В середньому оренда велосипеда коштує 100 грн на одну годину та 500 грн на цілий день.

Також є громадський велопрокат BikeNow, який працює за допомогою додатку на телефоні. Оренда коштує 40 грн за одну годину.