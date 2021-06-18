Українські тревел-блогери і ведучі реаліті У кого більше? на Новому каналі Макс Узол та Оля Манько склали туристичний маршрут по Закарпаттю. До списку увійшли локації, які точно зроблять ваш відпочинок насиченим і різноманітним.
Село Шаян
За словами блогерів, село Шаян стало для них справжнім відкриттям. Це затишне й атмосферне місце, яке оточене вулканічними горами. Тут є багато готелів, ресторанів, сувенірних крамниць, а також маленька гірська річка.
– Головна фішка – це курорт-санаторій, де можна оздоровитися: попити лікувальної води, поплавати у термальних джерелах, пройти курс масажів і ще багато чого. Також можна піднятися на гори поряд і таким чином поєднати активний відпочинок та релакс.
Не забудьте також відвідати озеро Силоамська купальня, де можна орендувати катамаран чи просто відпочити на місцевому пляжі, – ділиться Макс Узол.
Оленяча ферма (село Іза, неподалік міста Хуст)
Це єдина в Україні ферма плямистих оленів, які живуть там з 1987 року. На територію розміром 57 гектарів вхід коштує 30 грн з людини.
Макс та Оля також радять купити корм для оленів вартістю 10 грн за відерце. Блогери впевнені, що це місце зможе вразити кожного туриста.
Долина нарцисів
Це величезний заповідник, який тримається у трендах Закарпаття вже багато років. Вхід на територію Долини нарцисів коштує 30 грн з людини.
– На території, окрім поля з квітами, є музей нарциса та цікаві інформаційні таблички. Зазначимо, що раніше можна було заходити просто в море квітів і фотографуватися. Зараз це заборонено – тут облаштували спеціальні оглядові майданчики, – розповіла Оля Манько.
Селиська сироварня (село Нижнє Селище)
Не дарма Закарпаття славиться крафтовим виробництвом, оскільки Селиська сироварня – це унікальне місце. Блогери радять заздалегідь записуватися на екскурсію з дегустацією, яка коштує 170 грн з людини.
– Сир виготовляють за швейцарськими технологіями на швейцарському обладнанні. Роблять три сорти продукту, скуштувавши які точно захочете ще. Бонус екскурсії: музей у тунелі під сироварнею. Там зібрали предмети побуту, старі селиські фотографії, а супроводжують це все звуки ранкового села, – розповів Макс.
Замок Шенборнів (санаторій Карпати)
Це один з найкрасивіших замків в Україні, який стоїть посеред гігантського парку з рідкісними деревами, рослинами та озером. Крім цього, на території замку можна пожити, оскільки з 1946 року там працює санаторій.
– Фішка пам’ятки в тому, що вона побудована за календарним принципом. У замку – 365 вікон, як днів у році, 54 кімнати – як тижнів, і 12 виходів – як місяців. Вхід на територію коштує 20 грн з людини. Якщо заїжджаєте автівкою, то доведеться заплатити 150 грн, – розповідає Оля.