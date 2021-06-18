Українські тревел-блогери і ведучі реаліті У кого більше? на Новому каналі Макс Узол та Оля Манько склали туристичний маршрут по Закарпаттю. До списку увійшли локації, які точно зроблять ваш відпочинок насиченим і різноманітним.

Село Шаян

За словами блогерів, село Шаян стало для них справжнім відкриттям. Це затишне й атмосферне місце, яке оточене вулканічними горами. Тут є багато готелів, ресторанів, сувенірних крамниць, а також маленька гірська річка.

– Головна фішка – це курорт-санаторій, де можна оздоровитися: попити лікувальної води, поплавати у термальних джерелах, пройти курс масажів і ще багато чого. Також можна піднятися на гори поряд і таким чином поєднати активний відпочинок та релакс. Не забудьте також відвідати озеро Силоамська купальня, де можна орендувати катамаран чи просто відпочити на місцевому пляжі, – ділиться Макс Узол.

Оленяча ферма (село Іза, неподалік міста Хуст)

Це єдина в Україні ферма плямистих оленів, які живуть там з 1987 року. На територію розміром 57 гектарів вхід коштує 30 грн з людини.

Макс та Оля також радять купити корм для оленів вартістю 10 грн за відерце. Блогери впевнені, що це місце зможе вразити кожного туриста.

Долина нарцисів

Це величезний заповідник, який тримається у трендах Закарпаття вже багато років. Вхід на територію Долини нарцисів коштує 30 грн з людини.

– На території, окрім поля з квітами, є музей нарциса та цікаві інформаційні таблички. Зазначимо, що раніше можна було заходити просто в море квітів і фотографуватися. Зараз це заборонено – тут облаштували спеціальні оглядові майданчики, – розповіла Оля Манько.

Селиська сироварня (село Нижнє Селище)

Не дарма Закарпаття славиться крафтовим виробництвом, оскільки Селиська сироварня – це унікальне місце. Блогери радять заздалегідь записуватися на екскурсію з дегустацією, яка коштує 170 грн з людини.

– Сир виготовляють за швейцарськими технологіями на швейцарському обладнанні. Роблять три сорти продукту, скуштувавши які точно захочете ще. Бонус екскурсії: музей у тунелі під сироварнею. Там зібрали предмети побуту, старі селиські фотографії, а супроводжують це все звуки ранкового села, – розповів Макс.

Замок Шенборнів (санаторій Карпати)

Це один з найкрасивіших замків в Україні, який стоїть посеред гігантського парку з рідкісними деревами, рослинами та озером. Крім цього, на території замку можна пожити, оскільки з 1946 року там працює санаторій.