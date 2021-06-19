У п’ятницю міністерство туризму оголосило про дві важливі зміни у протоколах з охорони здоров’я туристів, які мають намір відвідати Грецію.

Уряд Греції дозволив в’їзд у країну мандрівникам з негативним результатом експрес-тесту на коронавірус. Також чиновники збільшили мінімальний вік дітей, після якого у них повинні бути документи з підтвердженням, що вони наразі не хворіють на Covid-19.

Відповідно до керівних принципів Європейського союзу, тепер дітям до 12 років дозволено в’їзд без таких документів (раніше можна було, якщо дитині ще не виповнилося шість років).

Ці зміни стосуються громадян, які прибувають з країн, для яких дозволені другорядні поїздки в Грецію та з Греції.

Люди, які направляються в Грецію, також можуть надати сертифікат Євросоюзу про цифрову вакцинацію в електронному або письмовому форматі замість негативного результату тесту на коронавірус.

Зміни застосовують до чинних правил в’їзду в Грецію. Туристи повинні заповнити перед подорожжю анкету на спеціальному електронному ресурсі.

Під час в’їзду в країну громадяни зобов’язані надати довідку про вакцинацію (зроблену за 14 днів до в’їзду), негативний тест (не пізніше трьох діб перед поїздкою), тест на антитіла або документ, що підтверджує, що ви перехворіли на коронавірус.

Джерело: Ekathimerini