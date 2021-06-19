Пляжі Одеси – найкращі пляжі у 2021 році

Одеса – місто, що асоціюється з відпочинком. Воно славиться своїми пляжами та для більшості українців є найкращим місцем для проведення відпустки.

Влітку Одеса перетворюється на одне з найпривабливіших місць для закордонних та українських туристів. Місто славиться своєю історією, легендами, архітектурою та старими двориками.

Головною перевагою міста є те, що у будь-який час можна дістатись до моря та відпочити від буденності.

Факти ICTV підготували добірку найкращих пляжів Одеси, до яких можна дістатися у межах міста.

Ланжерон

Ланжерон вважається найстарішим пляжем Одеси. Він розташований найближче до центру міста, саме тому там завжди людно. Пляж відомий своєю набережною.

Уздовж усього узбережжя є багато закладів, де можна пообідати. Крім того, там розташований дельфінарій Немо, куди можна завітати з дітьми. Біля входу знаходиться дитячий майданчик та мотузковий парк Дереволаз.

Також тут встановлений пам’ятник одеського скульптора Михайла Реви Domus Solis.

Найкращі пляжі Одеси 2021 / 2 фотографии

Сам пляж піщаний, а вхід безкоштовний. Поруч є плити, тому кожен може вирішити, де розташуватися для відпочинку. На пляжі є пандус та відкритий літній душ.

Також відпочивальники можуть скористатися додатковими послугами та орендувати лежак за 120 грн.

Оскільки пляж доволі популярний, там завжди дуже людно, тому важко відпочити наодинці.

Як дістатися

Дістатися до пляжу можна з центру маршруткою № 203 до кінцевої зупинки в парку Шевченка, трамваєм № 28 від вокзалу до зупинки парк Шевченка та маршрутками № 20, 203, 233.

Ibiza

Цей пляж відомий великою кількістю нічних клубів, барів та ресторанів. Він розташований в Аркадії на центральній алеї.

Влітку тут завжди проходять фестивалі та концерти. Це місце можна назвати центром нічного життя Одеси.

Найкращі пляжі Одеси 2021 / 4 фотографии

На території розташовано два дорослих басейни, один дитячий з водними гірками та три барні стійки.

Як і на всіх пляжах, що розташовані в районі Аркадії, берег піщаний, але місцями виступає каміння.

Ціни тут залежать від місця, де ви відпочиватимете, та дня тижня.

З понеділка по четвер шезлонги біля моря коштують – 200 грн, а оренда бунгало біля басейну коштує 1, тис. грн. У вихідні шезлонги коштуватимуть 250 -300 грн.

Як дістатися

Дістатися до пляжу можна трамваєм № 5, тролейбусами № 5 та 13, або маршрутками №168 та 198 від залізничного вокзалу.

Ітака

Це один з найдорожчих пляжів, що розташований також на центральній алеї Аркадії.

Найкращі пляжі Одеси 2021 / 3 фотографии

Пляж має дві зони. На першій розташовані шезлонги, а на другій – ліжка та бунгало.

Шезлонги тут коштують 250- 300 грн, а бунгало – 700 грн.

Як дістатися

Дістатися до пляжу можна трамваєм № 5, тролейбусами № 5 та 13, або маршрутками №168 та 198 від залізничного вокзалу.

Лузанівка

Цей пляж сподобається тим, хто шукає спокійний та затишний відпочинок на узбережжі. Він розташований неподалік від центру міста. Одесити добре про нього відгукуються і роблять акцент на демократичних цінах.

На пляжі розташовані недорогі заклади із затишними терасами.

Там можна сміливо відпочивати разом зі своєю сім’єю.

Шезлонг без парасольки можна орендувати за 80 грн, а з парасолькою – 100 грн.

Вхід, як і на всі інші громадські пляжі, безкоштовний.

Як дістатися

Дістатися можна на маршрутках: 168, 121, 242, 146, 232, 145 240 та 250. Усі вони їдуть у бік житлового масиву Котовського.

Золотий берег

Пляж багатолюдний, але чистий. Золотий берег обладнаний басейнами та літнім душем.

Поблизу розташована набережна, яка є ідеальним місцем для вечірніх прогулянок. На пляжі є як порожні місця, куди можна прийти із власним рушником, так і забиті шезлонгами.

На березі розташовані ігрові дитячі майданчики та водні гірки. Вхід коштуватиме 80 – 100 грн.

Оренда шезлонгу без парасолі обійдеться – 80 грн, а з парасолею – 120 грн.

Як дістатися

Дістатися можна трамваєм № 18, що їде від Куликового поля або сівши у маршрутку № 220, яка йде із центру.

Дельфін

Цей пляж є улюбленим серед студентів. У безкоштовній зоні не так багато людей, а також є зручний вхід до моря.

Фото: 048.ua.

Одесити вважають, що тут найчистіший пляж, тому що він знаходиться між кам’яних мисів, де молюски активно фільтрують воду.

Також на пляжі можна орендувати шезлонг за 100 грн.

Як дістатися

Дістатися можна, сівши на трамвай № 5 Французьким бульваром та вийти на зупинці Шампанський провулок. Далі потрібно пройти в бік моря.

Собачий пляж

Дуже популярне місце для туристів, що хочуть відпочивати разом зі своїми чотирилапими друзями.

Спокійний та затишний пляж, де збираються не тільки собачники, а й люди, які просто хочуть відпочити без музики та іншого шуму.

Пляж доволі чистий, тому що тут малолюдно. Від натовпу туристів пляж охороняє доволі незручний спуск.

Цей пляж прикрашений природними скелями, а поряд є лісова галявина, де можна приємно провести час на пікніку.

Як дістатися

Для цього потрібно сісти на трамвай №5 та вийти на вулиці Довженка.