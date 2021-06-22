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Факти / Lifestyle / Подорожі
Юлія Захарченко |

Литва спростила правила в’їзду для туристів з 10 країн

литва

Литва спростила правила в’їзду для мандрівників з 10 країн. Зокрема туристам не потрібно проходити самоізоляцію після перетину кордону.

Такі зміни діють для мандрівників з Австрії, Болгарії, Чехії, Ісландії, Польщі, Мальти, Румунії, Словаччини, Фінляндії, Угорщини, а також острова Тасос, Майорка та Мадейра.

Тепер туристам більше не потрібно йти на самоізоляцію або робити Covid-тест, якщо вони вилікувалися від коронавірусу за 180 днів до прибуття в Литву.

Водночас туристи можуть не робити тест на коронавірус та йти на самоізоляцію, якщо вони повністю вакцинувалися проти захворювання щонайменше за два тижні до поїздки в Литву.

Однак деякі правила залишилися незмінними. Туристам як і раніше необхідно заповнити спеціальну анкету щонайменше за 48 годин до вильоту. Повний список правил можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров’я Литви.

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Джерело: LRT

Фото: Dreamstime

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