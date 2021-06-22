Що брати з собою в Єгипет – речі та документи

Єгипет – чудовий курортний напрямок для відпочинку після виснажливого періоду. Ця сонячна країна дуже популярна серед мандрівників, це не дивно, оскільки тут завжди є, чим зайнятися.

Влітку в Єгипті можна позасмагати на пляжі та пограти у волейбол, а осінь та весна – найкращий час для екскурсій та прогулянок біля околиць. Факти ICTV підготували детальний список документів та речей, які потрібно взяти з собою в Єгипет.

Які документи потрібні для поїздки в Єгипет

закордонний паспорт – він не повинен бути простроченим, також має бути місце для проставлення печатки;

авіаквитки;

документи для бронювання в готелі;

страховка;

путівка – потрібна, якщо ви їдете в тур;

банківська картка або готівкові гроші (неважливо, в якій валюті, оскільки у всіх популярних курортних місцях біля готелів є пункти обміну);

водійські права – для тих, хто хоче взяти тут напрокат автомобіль.

Додатково варто зробити ксерокопію документів, які можна буде взяти в руки під час виходу з готелю. Оригінали не рекомендується носити з собою на пляж для уникнення крадіжки.

Що брати з собою в Єгипет – список речей

аптечка (спрей від опіків, сонцезахисний крем, знеболювальні препарати, таблетки від діареї, пластирі, мазь від укусів комах та інші ліки, якщо у вас є хронічні захворювання);

сонцезахисні окуляри;

тканинна сумка для пляжу;

водонепроникний чохол для телефону.

Який одяг знадобиться на відпочинку в Єгипті

Список одягу залежатиме від пори року – влітку підійдуть легкі речі, а восени або взимку варто прихопити теплі кофти. Що обов’язково потрібно брати з собою в Єгипет:

головні убори (капелюх або кепку для захисту голови від сонця);

комплекти спідньої білизни;

купальник (краще взяти декілька);

легка сорочка або парео (під час плавання та прогулянок ці речі допоможуть уникнути опіку плечей та спини);

шкарпетки;

футболки або майки;

шорти;

спідниці або сарафани (для дівчаток);

штани чи джинси;

теплі кофти (у вечірній час навіть влітку буває прохолодно);

в’єтнамки або інше взуття для походу на пляж;

босоніжки та кросівки (взуття для прогулянок).

Єгипет – мусульманська країна, місцеві жителі якої дотримуються певного порядку. Зокрема, у них є свої правила щодо зовнішнього вигляду. На пляж можна сходити в майці та шортах, проте за межами готелю рекомендується носити більш закритий одяг.

Факти ICTV бажають незабутньої поїздки та яскравих вражень – впевнені, ваш відпочинок пройде найкращим чином.