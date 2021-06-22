Що брати з собою в Єгипет – речі та документи

Єгипет – чудовий курортний напрямок для відпочинку після виснажливого періоду. Ця сонячна країна дуже популярна серед мандрівників, це не дивно, оскільки тут завжди є, чим зайнятися.
Влітку в Єгипті можна позасмагати на пляжі та пограти у волейбол, а осінь та весна – найкращий час для екскурсій та прогулянок біля околиць. Факти ICTV підготували детальний список документів та речей, які потрібно взяти з собою в Єгипет.
Які документи потрібні для поїздки в Єгипет
- закордонний паспорт – він не повинен бути простроченим, також має бути місце для проставлення печатки;
- авіаквитки;
- документи для бронювання в готелі;
- страховка;
- путівка – потрібна, якщо ви їдете в тур;
- банківська картка або готівкові гроші (неважливо, в якій валюті, оскільки у всіх популярних курортних місцях біля готелів є пункти обміну);
- водійські права – для тих, хто хоче взяти тут напрокат автомобіль.
Додатково варто зробити ксерокопію документів, які можна буде взяти в руки під час виходу з готелю. Оригінали не рекомендується носити з собою на пляж для уникнення крадіжки.
Що брати з собою в Єгипет – список речей
- аптечка (спрей від опіків, сонцезахисний крем, знеболювальні препарати, таблетки від діареї, пластирі, мазь від укусів комах та інші ліки, якщо у вас є хронічні захворювання);
- сонцезахисні окуляри;
- тканинна сумка для пляжу;
- водонепроникний чохол для телефону.
Який одяг знадобиться на відпочинку в Єгипті
Список одягу залежатиме від пори року – влітку підійдуть легкі речі, а восени або взимку варто прихопити теплі кофти. Що обов’язково потрібно брати з собою в Єгипет:
- головні убори (капелюх або кепку для захисту голови від сонця);
- комплекти спідньої білизни;
- купальник (краще взяти декілька);
- легка сорочка або парео (під час плавання та прогулянок ці речі допоможуть уникнути опіку плечей та спини);
- шкарпетки;
- футболки або майки;
- шорти;
- спідниці або сарафани (для дівчаток);
- штани чи джинси;
- теплі кофти (у вечірній час навіть влітку буває прохолодно);
- в’єтнамки або інше взуття для походу на пляж;
- босоніжки та кросівки (взуття для прогулянок).
Єгипет – мусульманська країна, місцеві жителі якої дотримуються певного порядку. Зокрема, у них є свої правила щодо зовнішнього вигляду. На пляж можна сходити в майці та шортах, проте за межами готелю рекомендується носити більш закритий одяг.
Факти ICTV бажають незабутньої поїздки та яскравих вражень – впевнені, ваш відпочинок пройде найкращим чином.