Що брати з собою в Єгипет – речі та документи

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Факти / Lifestyle / Подорожі
Юлія Захарченко |

Що брати з собою в Єгипет – список речей та документів

Що брати з собою в Єгипет – список речей та документів

Єгипет – чудовий курортний напрямок для відпочинку після виснажливого періоду. Ця сонячна країна дуже популярна серед мандрівників, це не дивно, оскільки тут завжди є, чим зайнятися.

Влітку в Єгипті можна позасмагати на пляжі та пограти у волейбол, а осінь та весна – найкращий час для екскурсій та прогулянок біля околиць. Факти ICTV підготували детальний список документів та речей, які потрібно взяти з собою в Єгипет.

Які документи потрібні для поїздки в Єгипет

  • закордонний паспорт – він не повинен бути простроченим, також має бути місце для проставлення печатки;
  • авіаквитки;
  • документи для бронювання в готелі;
  • страховка;
  • путівка – потрібна, якщо ви їдете в тур;
  • банківська картка або готівкові гроші (неважливо, в якій валюті, оскільки у всіх популярних курортних місцях біля готелів є пункти обміну);
  • водійські права – для тих, хто хоче взяти тут напрокат автомобіль.

Додатково варто зробити ксерокопію документів, які можна буде взяти в руки під час виходу з готелю. Оригінали не рекомендується носити з собою на пляж для уникнення крадіжки.

Що брати з собою в Єгипет – список речей

  • аптечка (спрей від опіків, сонцезахисний крем, знеболювальні препарати, таблетки від діареї, пластирі, мазь від укусів комах та інші ліки, якщо у вас є хронічні захворювання);
  • сонцезахисні окуляри;
  • тканинна сумка для пляжу;
  • водонепроникний чохол для телефону.

Який одяг знадобиться на відпочинку в Єгипті

Список одягу залежатиме від пори року – влітку підійдуть легкі речі, а восени або взимку варто прихопити теплі кофти. Що обов’язково потрібно брати з собою в Єгипет:

  • головні убори (капелюх або кепку для захисту голови від сонця);
  • комплекти спідньої білизни;
  • купальник (краще взяти декілька);
  • легка сорочка або парео (під час плавання та прогулянок ці речі допоможуть уникнути опіку плечей та спини);
  • шкарпетки;
  • футболки або майки;
  • шорти;
  • спідниці або сарафани (для дівчаток);
  • штани чи джинси;
  • теплі кофти (у вечірній час навіть влітку буває прохолодно);
  • в’єтнамки або інше взуття для походу на пляж;
  • босоніжки та кросівки (взуття для прогулянок).

Що брати з собою в Єгипет – речі та документи

Єгипет – мусульманська країна, місцеві жителі якої дотримуються певного порядку. Зокрема, у них є свої правила щодо зовнішнього вигляду. На пляж можна сходити в майці та шортах, проте за межами готелю рекомендується носити більш закритий одяг.

Факти ICTV бажають незабутньої поїздки та яскравих вражень – впевнені, ваш відпочинок пройде найкращим чином.

Фото: Pexels

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