Кожна авіакомпанія має свої правила перевезення багажу та ручної поклажі. Деякі з них однакові для всіх, інші трохи відрізняються. Факти ICTV розкажуть вам, що можна брати із собою в літак.

Що можна брати у ручну поклажу

Найчастіше ручна поклажа має важити до 7-10 кг. Вага може трохи відрізнятись у деяких авіакомпаніях, тому варто уточнювати це перед поїздкою.

У ручну поклажу дозволяють брати:

Електронні пристрої: фотоапарат; відеокамера; смартфон; ноутбук; планшет; зарядні пристрої; мультиварка, якщо вона вписується у розміри ручної поклажі; фен; праска; плойка для волосся; електронна сигарета.

фотоапарат; відеокамера; смартфон; ноутбук; планшет; зарядні пристрої; мультиварка, якщо вона вписується у розміри ручної поклажі; фен; праска; плойка для волосся; електронна сигарета. Напої та їжа: печиво; горіхи; сухофрукти; цукерки; ковбаса; твердий сир; фрукти; овочі; бутерброди; сіль; батончики; йогурт, варення, мед, джем та м’який сир у ємностях до 100 мл; вода, сік, слабоалкогольні напої у пляшечках по 100 мл у закритому пакеті; інколи дозволяють міцний алкоголь, але він має бути закоркований.

печиво; горіхи; сухофрукти; цукерки; ковбаса; твердий сир; фрукти; овочі; бутерброди; сіль; батончики; йогурт, варення, мед, джем та м’який сир у ємностях до 100 мл; вода, сік, слабоалкогольні напої у пляшечках по 100 мл у закритому пакеті; інколи дозволяють міцний алкоголь, але він має бути закоркований. Ліки та медичний інвентар: таблетки; гранули; порошки; мазі, гелі, мікстури, сиропи, краплі для очей та 3% перекис водню у ємностях до 100 мл; ртутний градусник, але краще брати електронний; милиці; складний інвалідний візок; шприци, шприци-ручки, інсулінові помпи (тут краще взяти довідку від лікаря).

таблетки; гранули; порошки; мазі, гелі, мікстури, сиропи, краплі для очей та 3% перекис водню у ємностях до 100 мл; ртутний градусник, але краще брати електронний; милиці; складний інвалідний візок; шприци, шприци-ручки, інсулінові помпи (тут краще взяти довідку від лікаря). Речі для дітей: дитяче харчування; дитячий візок для прогулянок; дитяче автокрісло, якщо воно сертифіковане для літаків.

дитяче харчування; дитячий візок для прогулянок; дитяче автокрісло, якщо воно сертифіковане для літаків. Музичні інструменти , якщо вони влазять на багажну полицю.

, якщо вони влазять на багажну полицю. Речі для спорту та хобі: інколи дозволяється брати скейтборд; вудка, але варто завчасно уточнити у авіакомпанії допустиму довжину; футбольний та баскетбольний м’ячі, інші види м’ячів перед вильотом можуть здути.

інколи дозволяється брати скейтборд; вудка, але варто завчасно уточнити у авіакомпанії допустиму довжину; футбольний та баскетбольний м’ячі, інші види м’ячів перед вильотом можуть здути. літій-іонні акумулятори з питомою потужністю до 100 Вт⋅ч, інколи дозволяється і з більшою потужністю, але це варто уточнювати безпосередньо у авіакомпанії; лужні алкалінові батарейки .

з питомою потужністю до 100 Вт⋅ч, інколи дозволяється і з більшою потужністю, але це варто уточнювати безпосередньо у авіакомпанії; лужні алкалінові . Інше: одяг; взуття; ковдра; парасолька; тростина; зубна щітка, зокрема і електрична; зубна паста у ємності до 100 мл; порожня пляшка; сухий лід не більше 2 кг; запальничка, але краще зберігати у кишені; сірники не більше однієї упаковки на людину; палиця для селфі; монопод; штатив.

Інколи авіакомпанії можуть дозволити брати із собою виделку чи дерев’яні спиці. Проте найчастіше усі колючі, ріжучі, легкозаймисті, вогнепальні предмети та все інше, що може становити загрозу, брати із собою у ручну поклажу заборонено.

Що можна перевозити у багажі

Якщо ваші речі, які ви берете із собою у літак, перевищують вагу та розміри ручної поклажі, то вони здаються у багаж. Найчастіше за це потрібно буде ще додатково доплатити.

У багажі дозволяється зберігати усі речі із ручної поклажі, а також:

Гострі предмети: виделка, ніж, в’язальні спиці, кусачки, пилка для нігтів, пінцет, льодоруб, мечі чи кинджали (якщо це сувенір, варто надати підтвердження), мультитул з лезами, ножиці, пила, сокира, швейна голка, штопор.

виделка, ніж, в’язальні спиці, кусачки, пилка для нігтів, пінцет, льодоруб, мечі чи кинджали (якщо це сувенір, варто надати підтвердження), мультитул з лезами, ножиці, пила, сокира, швейна голка, штопор. Побутові предмети: блендер, мультиварка, дриль, свердла, викрутка, пасатижі.

блендер, мультиварка, дриль, свердла, викрутка, пасатижі. Алкоголь міцністю до 70%, можна не більше 5 л на людину у фірмових пляшках.

міцністю до 70%, можна не більше 5 л на людину у фірмових пляшках. Будь-які музичні інструменти.

Речі для спорту та хобі: дошка для серфінгу, ковзани, лук зі стрілами, рушниця для підводного полювання, скейтборд, трекінгові та лижні палиці.

дошка для серфінгу, ковзани, лук зі стрілами, рушниця для підводного полювання, скейтборд, трекінгові та лижні палиці. Літій-іонні акумулятори з питомою потужністю більше 100-160 Вт⋅ч.

У багажі не можна перевозити: ртутний градусник та перекис водню, а також різні легкозаймисті чи вибухонебезпечні речі.

Зокрема, часто авіакомпанії забороняють перевозити у ручній поклажі та в багажі: ховерборди, сигвей та інші засоби пересування на літієво-іонних акумуляторах. Також не можна перевозити Samsung Galaxy Note 7, бо перевізники бояться, що телефон може вибухнути у польоті.

Це усі речі, які можуть підпадати під одні правила в усіх авіакомпаніях. Проте, коли збираєте валізу чи сумку вдома перед польотом, не полінуйтесь зайти на сайт авіакомпанії. Інколи у перевізників існують особливі заборони щодо ручної поклажі та багажу. Тому варто усе уточнювати, щоб уникнути неприємностей. Тоді політ буде спокійний та безпечний.