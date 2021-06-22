Кожна авіакомпанія має свої правила перевезення багажу та ручної поклажі. Деякі з них однакові для всіх, інші трохи відрізняються. Факти ICTV розкажуть вам, що можна брати із собою в літак.
Що можна брати у ручну поклажу
Найчастіше ручна поклажа має важити до 7-10 кг. Вага може трохи відрізнятись у деяких авіакомпаніях, тому варто уточнювати це перед поїздкою.
У ручну поклажу дозволяють брати:
- Електронні пристрої: фотоапарат; відеокамера; смартфон; ноутбук; планшет; зарядні пристрої; мультиварка, якщо вона вписується у розміри ручної поклажі; фен; праска; плойка для волосся; електронна сигарета.
- Напої та їжа: печиво; горіхи; сухофрукти; цукерки; ковбаса; твердий сир; фрукти; овочі; бутерброди; сіль; батончики; йогурт, варення, мед, джем та м’який сир у ємностях до 100 мл; вода, сік, слабоалкогольні напої у пляшечках по 100 мл у закритому пакеті; інколи дозволяють міцний алкоголь, але він має бути закоркований.
- Ліки та медичний інвентар: таблетки; гранули; порошки; мазі, гелі, мікстури, сиропи, краплі для очей та 3% перекис водню у ємностях до 100 мл; ртутний градусник, але краще брати електронний; милиці; складний інвалідний візок; шприци, шприци-ручки, інсулінові помпи (тут краще взяти довідку від лікаря).
- Речі для дітей: дитяче харчування; дитячий візок для прогулянок; дитяче автокрісло, якщо воно сертифіковане для літаків.
- Музичні інструменти, якщо вони влазять на багажну полицю.
- Речі для спорту та хобі: інколи дозволяється брати скейтборд; вудка, але варто завчасно уточнити у авіакомпанії допустиму довжину; футбольний та баскетбольний м’ячі, інші види м’ячів перед вильотом можуть здути.
- літій-іонні акумулятори з питомою потужністю до 100 Вт⋅ч, інколи дозволяється і з більшою потужністю, але це варто уточнювати безпосередньо у авіакомпанії; лужні алкалінові батарейки.
- Інше: одяг; взуття; ковдра; парасолька; тростина; зубна щітка, зокрема і електрична; зубна паста у ємності до 100 мл; порожня пляшка; сухий лід не більше 2 кг; запальничка, але краще зберігати у кишені; сірники не більше однієї упаковки на людину; палиця для селфі; монопод; штатив.
Інколи авіакомпанії можуть дозволити брати із собою виделку чи дерев’яні спиці. Проте найчастіше усі колючі, ріжучі, легкозаймисті, вогнепальні предмети та все інше, що може становити загрозу, брати із собою у ручну поклажу заборонено.
Що можна перевозити у багажі
Якщо ваші речі, які ви берете із собою у літак, перевищують вагу та розміри ручної поклажі, то вони здаються у багаж. Найчастіше за це потрібно буде ще додатково доплатити.
У багажі дозволяється зберігати усі речі із ручної поклажі, а також:
- Гострі предмети: виделка, ніж, в’язальні спиці, кусачки, пилка для нігтів, пінцет, льодоруб, мечі чи кинджали (якщо це сувенір, варто надати підтвердження), мультитул з лезами, ножиці, пила, сокира, швейна голка, штопор.
- Побутові предмети: блендер, мультиварка, дриль, свердла, викрутка, пасатижі.
- Алкоголь міцністю до 70%, можна не більше 5 л на людину у фірмових пляшках.
- Будь-які музичні інструменти.
- Речі для спорту та хобі: дошка для серфінгу, ковзани, лук зі стрілами, рушниця для підводного полювання, скейтборд, трекінгові та лижні палиці.
- Літій-іонні акумулятори з питомою потужністю більше 100-160 Вт⋅ч.
У багажі не можна перевозити: ртутний градусник та перекис водню, а також різні легкозаймисті чи вибухонебезпечні речі.
Зокрема, часто авіакомпанії забороняють перевозити у ручній поклажі та в багажі: ховерборди, сигвей та інші засоби пересування на літієво-іонних акумуляторах. Також не можна перевозити Samsung Galaxy Note 7, бо перевізники бояться, що телефон може вибухнути у польоті.
Це усі речі, які можуть підпадати під одні правила в усіх авіакомпаніях. Проте, коли збираєте валізу чи сумку вдома перед польотом, не полінуйтесь зайти на сайт авіакомпанії. Інколи у перевізників існують особливі заборони щодо ручної поклажі та багажу. Тому варто усе уточнювати, щоб уникнути неприємностей. Тоді політ буде спокійний та безпечний.