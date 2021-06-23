Ашгабат (столиця Туркменістану) очолив список найдорожчих міст у світі для працівників з інших країн.

Відповідне дослідження провела консалтингова фірма Mercer. Згідно з опублікованими даними, місто Ашбагад стало найдорожчим у 2021 році.

Минулого року таким вважався Гонконг (Китай), який в цьому році посів друге місце, за ним слідують Бейрут (Ліван) та Токіо (Японія).

Міста оцінювали за понад 200 критеріями, серед яких витрати на житло, транспорт, харчування та зарплата емігрантів.

Бейрут (столиця Лівану) за рік піднявся з 45 місця на третє. У список також потрапили три швейцарських містах, серед яких Цюріх, що опустився на п’яте місце.

Китайське місто Шанхай за рік піднявся на шосту сходинку, а Пекін – на дев’яте. Сьоме місце зайняв Сінгапур – острівне місто-держава, відоме своїм фінансовим сектором, що процвітає.

Лондон (Велика Британія) посів 18-е місце – минулого року місто було на 19 місці. Бірмінгем зайняв 121 місце, піднявшись на вісім позицій зі 129 за рік.

На останньому місті у списку столиця Киргизстану – місто Бішкек, визнаний найдешевшим містом для іноземних працівників за результатами дослідження.

Джерело: BBC