Угорщина відкриває пункт пропуску на кордоні з Україною

Через покращення ситуації з пандемією коронавірусу з 23 червня пункт пропуску Дзвінкове – Лонья на кордоні з Угорщиною відновлює свою роботу.

Міжнародний автомобільний (окрім автобусів) пункт пропуску розташований на кордоні України та Угорщини у Берегівському районі Закарпатської області.

У Державній прикордонній службі зазначили, що він працюватиме щодня з 8.00 до 19.00 (за київським часом).

Водночас Держприкордонслужба закликає мандрівників ознайомитися перед поїздкою з правилами та обмеженнями, які діють на території Угорщини.

Також нещодавно Молдова відкрила пункти пропуску на кордоні з Україною як для пасажирів, так і для вантажних перевезень.

Молдова з березня 2020 року (після початку пандемії) зупинила роботу декількох КПП на кордоні з Україною.

Туристи, які планують в’їхати у Молдову, мають надати негативний результат тесту на коронавірус, зроблений щонайбільше за 72 години до поїздки. Мандрівники без цього документу зобов’язані пройти двотижневу самоізоляцію.