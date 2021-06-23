Що брати з собою на море – СПИСОК

Довгоочікувана відпустка завжди починається однаково. Збирання валізи перетворюється в сумбурну метушню, у якій легко можна забути необхідні речі.

Для того, щоб підготовка валізи не зайняла багато часу, необхідно заздалегідь скласти список речей, які можуть знадобитися вам на морі. Це усуне всі можливі переживання про забуті речі вдома, а також значно зекономить ваш час.

Факти ICTV підготували перелік речей, які необхідно взяти з собою на відпочинок.

Документи для поїздки

Звичайно, перелік документів буде залежати від місця та цілі вашої поїздки, але куди б ви не виїжджали, вкрай важливо взяти посвідчення особи. У разі відпустки за кордоном потрібно не забути про закордонний паспорт та квиток на літак або поїзд.

Крім цього, вам знадобиться медичне страхування та бронювання на проживання у готелі. Також радимо взяти водійські права, якщо вони у вас є. Вони знадобляться вам, якщо ви захочете взяти машину в оренду.

Якщо ви подорожуєте разом з дитиною, обов’язково візьміть свідоцтво про народження, її закордонний паспорт та довіреність на виїзд.

Гроші

Здається очевидним, але перед відпусткою потрібно розрахувати суму, яку ви готові витратити під час відпочинку. Також важливо бути готовим до непередбачуваних витрат та мати з собою додаткові кошти на карті або у валюті.

Телефон та ноутбук

Насамперед варто взяти базову техніку, яку ви використовуєте щодня – телефон та навушники. Також з собою можна привезти ноутбук або планшет, зарядку для нього і фотоапарат. Важливо не забути покласти у валізу усі зарядні пристрої для вашої техніки.

Аптечка

Для власного спокою краще взяти з собою аптечку з базовими медикаментами.

Серед таких препаратів можна виокремити:

антигістамінні препарати;

знеболювальні;

ліки від нудоти та отруєння;

жарознижувальні та протизапальні засоби;

ліки від хронічних захворювань;

активоване вугілля;

перекис водню або настоянка календули;

пантенол;

тампони;

засіб від комах.

Сонцезахисні засоби

У відпустці важливо стежити за станом своєї шкіри. Для того, щоб приїхати з відпочинку з рівною засмагою, потрібно взяти з собою SPF-засоби для тіла, а також обличчя та волосся.

Також не варто забувати про крем після засмаги, сонцезахисні окуляри та капелюх. Всі ці речі захистять вас від негативного впливу прямих сонячних променів.

Засоби особистої гігієни та косметика

Зазвичай готелі забезпечують гостей усім необхідним, але краще завжди мати із собою запасну зубну щітку та пасту, гребінець, бритву та піну для гоління, а також мініатюру шампуню та гелю для душу.

Крім цього, з собою можна взяти парфуми та водостійку туш, гель для брів та бальзам для губ.

Одяг та взуття

Радимо заздалегідь перевірити прогноз погоди та зібрати базові речі, які чудово поєднуються між собою. Це можуть бути: базові футболки та топи, шорти, спідниця, джинси, одна сорочка, светр та сукня.

Ви значно зекономите кількість речей у вашій валізі.

Також не забудьте покласти у валізу кілька комплектів спідньої білизни, шкарпетки, кросівки, босоніжки та найголовніше – шльопанці.

Купальник та інші речі для пляжу

Візьміть з собою два комплекти купальника або плавок, капелюх, рушник, багаторазову пляшку, книгу та пляжну сумку.