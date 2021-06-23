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Юлія Захарченко |

В аеропорту Бориспіль в розпал сезону відпусток відкрили додаткові пропускні пункти

В аеропорту Бориспіль в розпал сезону відпусток відкрили додаткові пропускні пункти

У міжнародному аеропорту Бориспіль у зв’язку з початком гарячого сезону відпусток та подорожей відкрили додаткові пункти контролю на авіаційну безпеку.

Зокрема в терміналі D відтепер працюють з 8.00 до 20.00 всі п’ять входів. Серед них два пункти контролю на першому та третьому поверхах, а також прохід з багаторівневого паркінгу.

У прес-службі аеропорту зазначили, що у зв’язку з карантинними обмеженнями в термінал аеропорту можуть потрапити лише пасажири з посадковим талоном.

Крім того, Укравтодор розпочав ремонт дороги до Борисполя. Першочергово це вплине на час, який витрачатимуть пасажири, щоб вчасно доїхати до аеропорту.

Із 23 червня ділянка довжиною 18 км від Києва до аеропорту Бориспіль буде недоступною. Рух у двох напрямках здійснюватиметься на проїзді у напрямку Києва.

Водночас ремонтні роботи на трасі можуть затягнутися – в такому випадку перекриття дороги триватиме довше. За попередніми даними, ремонт заплановано до 20 серпня.

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Джерело: Аеропорт Бориспіль

Фото: Pexels

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