Уряд Польщі затвердив нові правила в’їзду у країну для заробітчан з-поза меж ЄС. Тепер працівники мають пройти 10-денний карантин.

Про це повідомив операційний директор польської агенції із працевлаштування EWL Group Рафал Мруз. За його словами, компанія перейшла у кризовий режим роботи, оскільки тепер організації потрібно забезпечити можливість відбуття карантину для своїх працівників.

– Ми не були готовими до цього. У компанії відразу створили кризовий штаб, аби розв’язати питання із розміщенням на 10-денний карантин декількох сотень працівників з України, які мають приїхати у четвер та п’ятницю, – зазначив він.

Мруз наголосив, що як агенції із працевлаштування, так і українські працівники розраховували на швидке звільнення з карантину завдяки наданню негативного тесту на коронавірус. Проте замість цього вони тепер змушені перебути 10 днів на карантині.

Від обов’язкового карантину можуть звільнитися заробітчани, які повністю вакцинувалися від коронавірусу однією або двома дозами препаратом Johnson & Johnson, а також діти, які перебувають під наглядом імунізованих батьків.

Читайте Польща хоче спростити надання роботи українцям

Водночас у медичному центрі Медик, який проводить вакцинацію проти коронавірусу працівників з України поблизу державного кордону, розповіли, що планують продовжити імунізацію заробітчан у тестовому режимі у двох місцях.

Серед них – пункт обслуговування пасажирів Замєхув та місце поблизу пункту пропуску Медика-Шегині. Водночас у пунктах пропуску Дорогуськ-Ягодин та Гребенне-Рава-Руська тимчасово припиняють проведення тестів та вакцинацію від коронавірусу.

Уряд Польщі переконаний, що такі дії мають допомогти збереженню здоров’я місцевих жителів від нових штамів коронавірусу, серед яких індійський Дельта.